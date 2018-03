Udrejsecenter sender flere ud i samfundet end ud af landet

Ikast. Paradoksalt nok har det omstridte Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland sendt flere udlændinge tilbage i det danske samfund end ud af landet.

Udrejsecentret, der i dag har knap 200 beboere, åbnede for to år siden. Centret skulle være sidste stop inden udsendelse for udlændinge, der havde opbrugt alle muligheder for at blive i Danmark.

Men tallene viser en anden virkelighed, skriver Jyllands-Posten.

På den ene side er det ifølge tal fra Rigspolitiet på to år lykkedes at sende i alt 18 afviste asylansøgere, der har boet på centret, ud af landet.

På den anden side har 44 afviste asylansøgere fået lov til at flytte fra centret, fordi de fik genoptaget deres sag. Af disse har mindst 22 - og formentlig flere - nu fået en opholdstilladelse i Danmark.

Det viser oplysninger fra Udlændingestyrelsen.

Resultatet er en "eklatant fiasko", mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen. Han så gerne, at man fjernede muligheden for at få genoptaget en asylsag, og at alle beboere på Kærshovedgård blev frihedsberøvet.

- Dette signalerer jo, at hvis du gør dig besværlig og samtidig kommer med nye finurlige forklaringer eller konverterer til kristendommen, så er der en god mulighed for, at du kan blive i Danmark, siger han til Jyllands-Posten.

Centret er blevet kritiseret for at presse udlændinge unødigt ved at isolere dem langt fra nærmeste større by og kun give dem kost og logi.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) mener, at alene udsigten til at skulle på Kærshovedgård har en effekt.

Hun hæfter sig ved, at der er færre afviste ansøgere i udsendelsesposition end tidligere.

- Det skyldes formentlig, at en række afviste asylansøgere er rejst hjem af sig selv frem for at lade sig blive overført til Kærshovedgård, hvor der ikke er meget andet at lave end at sidde og vente, hvis man ikke vil medvirke til hjemrejsen, siger ministeren til Jyllands-Posten.

