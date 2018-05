Tvungen vuggestue for ghettobørn splitter store kommuner

I landets tre største byer er der ikke enighed om, hvorvidt en ny aftale, som tvinger etårige ghettobørn i vuggestue 25 timer om ugen, er en god idé.

Københavns Kommune hilser aftalen velkommen, mens både Aarhus og Odense er mere skeptiske.

»Det er rigtig bøvlet. Nu skal pædagogerne til at have stopuret frem og finde ud af, om man er der under 25 timer om ugen, og om man skal trækkes i børnepenge,« siger Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge i Aarhus.

»Jeg synes, at det er rigtig synd, at en god idé om obligatorisk vuggestue har udviklet sig til det her.«

Han peger på, at der kan rejse sig en række praktiske og administrative problemstillinger ude i kommunerne som følge af aftalen.

I Odense ser man ikke de store administrative problemer. Rådmand Susanne Crawley Larsen (R) forklarer dog, at man i kommunen vil arbejde endnu mere for, at børnene kommer i vuggestue og dagtilbud frivilligt.

»Det vil vi gøre ved hjælp af vores sundhedsplejersker og pædagoger, som er ude i områderne,« siger hun.

Børne- og ungdomsborgmester i København Jesper Christensen (S) byder aftalen velkommen.

»Vi ved, hvor meget det har af betydning senere hen, for dagtilbud gør en kæmpe forskel,« siger han.

Aftalen, der er indgået mandag af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, pålægger etårige i de boligområder, der er på regeringens ghettoliste, et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen, hvis ikke de er i et dagtilbud. Her skal de lære dansk og om danske værdier.

Planen er en del af regeringens udspil om parallelsamfund, som blev fremlagt i marts. Det skal være med til at afvikle ghettoerne inden 2030.

/ritzau/