Tvivl om FNs rolle i socialdemokratisk asylforslag

FNs Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, spiller en afgørende rolle i Socialdemokratiets forslag om at afvise asylansøgere ved den danske grænse og i stedet flyve dem til et modtagecenter i eksempelvis Nordafrika. Men umiddelbart er det usikkert, om FN-organisationen kan og vil påtage sig denne rolle.

»Ligesom vi ikke kan sige til Danmark, at her er 1.000 flygtninge, som I skal huse, kan vi heller sige til et land i for eksempel Afrika, at de skal tage sig af flygtninge, der har søgt asyl i Danmark,« siger talskvinde for UNHCR i Danmark Elisabeth Haslund.

Ifølge udspillet fra Socialdemokratiet er det UNHCR, der skal tage sig af de flygtninge i det foreslåede modtagecenter, som tilkendes asyl.

»Hvis man tilkendes asyl, har man naturligvis krav på beskyttelse. Derfor skal Danmark indgå en aftale med FN, om at de, der tilkendes asyl, overføres til FNs Flygtningeorganisation, UNHCR. FN skal så enten sikre, at man integreres lokalt i det land, hvor modtagecentret ligger. Eller at man bliver overført til en af FNs flygtningelejre,« hedder det i det socialdemokratiske forslag.

Men der har Socialdemokratiet måske gjort regning uden vært.

»UNHCRs arbejde foregår i et tæt samarbejde med landenes myndigheder, så jeg kan ikke sige, om det, Socialdemokratiet foreslår, kan lade sig gøre,« fastslår Elisabeth Haslund, der ikke på nuværende tidspunkt kan give en mere konkret vurdering af, hvad der kan lade sig gøre juridisk og praktisk.

Men hun understreger, at UNHCR er enig i Socialdemokratiets sigte:

»Vi er helt enige i, at vi skal finde alternativer til de livsfarlige ture over Middelhavet. Det kræver solidariske løsninger – ikke at landene lukker deres grænser for asylansøgere og sender dem retur til nærområderne, der i forvejen huser langt, langt de fleste af verdens flygtninge,« siger Elisabeth Haslund.

Eksport af asylbehandlingen har i årevis været praktiseret af Australien, der betaler to små østater i Stillehavet for at lægge jord til en slags modtagecentre. Den praksis er UNHCR kritisk overfor, og det var FN-organisationen også, da den daværende V-K-regering i 2007 lod et ekspertudvalg undersøge muligheden for at anbringe asylansøgere i lejre langt fra Danmark.

V-K-regeringens overvejelser skyldtes et britisk forslag i stil med det, som Socialdemokratiet nu lancerer.

»UNHCR har i forbindelse med det britiske forslag i 2003 lagt afstand til tanken om udsendelse af asylansøgere, der er indrejst direkte til en EU-medlemsstat, til et nærområde, som de ikke tidligere har opholdt sig i. Manglende accept fra UNHCRs side af oprettelse af modtagecentre i nærområdet vil medføre, at UNHCR ikke vil bistå, men snarere kritisere arbejdet. Et forhold, der både vil vanskeliggøre en operationalisering og formentlig skabe mistro blandt nærområdestaterne,« hedder det i ekspertudvalgets rapport fra 2009.