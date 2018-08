Trods religionsfrihed i Danmark: Nye Borgerlige vil udelukke troende muslimer fra at blive danskere

Troende muslimer skal slet ikke have mulighed for at blive danske statsborgere, mener Nye Borgerlige. Alle troende muslimer går nemlig ind for hele Koranen, herunder sharia, siger en af partiets profiler, Mette Thiesen.