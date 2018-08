Tre butikker blev straffet for tobakssalg til børn i 2017

København. Tre butikker blev sidste år straffet for at sælge tobak til mindreårige. To af dem fik en bøde, mens den sidste fik en såkaldt udeblivelsesdom.

Det fremgår af et svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen til Folketinget, skriver Jyllands-Posten tirsdag.

I dag er det ulovligt at sælge tobak til alle under 18 år.

Men det lave antal straffede butikker vidner om et kontrolsystem, der ikke fungerer. Det mener Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen:

- Det er åbenlyst for alle, at loven er klokkeklar, men kontrollen nærmest fraværende, siger Flemming Møller Mortensen til Jyllands-Posten.

I 2017 steg antallet af solgte cigaretter per indbygger med 5,6 procent til 1065.

Rygere dør omkring 8-10 år tidligere, end de ville have gjort, hvis ikke de røg. Og hvert år dør omkring 13.600 danskere af rygning, viser tal fra Kræftens Bekæmpelse.

Ifølge en orientering, som Sundhedsstyrelsen i 2017 afleverede til Folketinget, vil 9,3 procent af de børn og unge, som samme år var mellem 11 og 17 år, dø af rygning senere i deres liv.

Charlotta Pisinger, professor i tobaksforebyggelse på Københavns Universitet, mener, at prisstigninger på tobak kan få andelen af rygere til at falde:

- Der er lavet rigtig, rigtig meget forskning, som entydigt viser, at prisstigninger på tobak får andelen af rygere til at falde, siger hun til Jyllands-Posten.

I Socialdemokratiets seneste regeringsperiode var partiet med til at hæve priserne på cigaretter. Noget, partiet ikke afviser at være med til at gøre igen.

Det afviser Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt:

- Det ville ramme voksne mennesker, som har taget et valg om at ryge og dårligt stillede ville så bare bruge flere af deres penge på cigaretter, siger hun til avisen.

/ritzau/