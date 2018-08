Topøkonomer kritiserer Løkkes selverklærede succes: Det er »skævt« og »misvisende«

Fremtrædende økonomer kritiserer Venstre og statsminister Lars Løkke Rasmussen for at gøre bedringen i dansk økonomi til et udtryk for regeringens politik. Fremgangen skyldes nemlig noget, som politikerne ingen indflydelse har på – eller beslutninger truffet af tidligere regeringer, lyder det. Regeringen afviser.