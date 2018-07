Tørkeramt landbrug får en politisk hånd

København. I en tørke nu på 13. uge kommer den politiske hjælp tirsdag fra Christiansborg som en mild regnbyge, der nok læsker men ikke vander i bund.

Et politisk flertal giver blandt andet midlertidig mulighed for økologiske landmænd til at bruge mindre grovfoder, uden at de mister deres økologiske status

- Landbruget står i en meget vanskelig situation. Derfor er vi enige om at følge udviklingen tæt og allerede nu sætte ting i værk, som kan hjælpe med til at skaffe foder til dyrene, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Tørken betyder især, at det er vanskeligt at skaffe foder nok til de økologiske dyr, hvor markedet for grovfoder er lille. Samtidig er det et krav, at 60 procent af foderet skal være grovfoder, oftest græs eller hø.

Derfor giver det politiske flertal nu økologerne lov til midlertidigt at sænke grovfoderandelen til 50 procent uden at miste økologisk status.

- Vi står i en ekstrem situation. Vi kan ikke afbøde alle konsekvenserne. Men vi kan sørge for, at man i en periode kan sænke grovfoderandelen til 50 procent, og at man kan bruge græs fra brakmarker til foder, siger ministeren.

Det fulde omfang for landbruget af tørken er fortsat uvist og følges tæt politisk.

Socialdemokratiets fødevareordfører, Simon Kollerup, er tilfreds med lempelserne. Men han siger samtidig, at der senere skal ses på landbrugets økonomiske robusthed overfor løbende naturfænomener og gældskriser.

Hos Landbrug & Fødevarer hilses de politiske initiativer velkomne. Men der bliver ifølge formand Martin Merrild brug for flere, hvis tørken varer ved, som meget tyder på.

- Det er godt at se, at vi bliver taget alvorligt over en bred kam i det politiske landskab, når det brænder på. Det er bare vigtigt, at alle forstår, at hvis det varme og tørre vejr fortsætter i yderligere nogle uger, så kan vi stå en helt anden situation, der gør, at vi bliver nødt til at kigge på yderligere politiske tiltag, siger han.

Landbrugets tørketab er tidligere skønnet til mindst 4,5 milliarder kroner.

/ritzau/