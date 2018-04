To eksministre går imod strømmen om burkaforbud

København. De to eksministre Mette Gjerskov (S) og Eva Kjer Hansen (V) går imod deres respektive partier og stemmer ikke for tildækningsforbuddet, mere populært kendt som burkaforbuddet, som førstebehandles torsdag i Folketinget.

- Jeg er enig med min folketingsgruppe i, at burka og niqab skal hen, hvor peberet gror. Men jeg er ikke enig i, at metoden er et forbud.

- Det er for tæt at gå på borgerne med et forbud mod en påklædningsgenstand, siger Mette Gjerskov.

Hun er den eneste socialdemokrat, der stemmer imod, bekræfter Gjerskov selv. Men hun tilføjer, at andre i S-gruppen er splittede på spørgsmålet.

Eva Kjer Hansen er den eneste i Venstres folketingsgruppe, som stemmer imod. Det bekræfter politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V).

Der er flertal for forbuddet. Men det var ikke givet på forhånd. Regeringspartiet Liberal Alliance har nemlig fritstillet sine folketingsmedlemmer i forhold til burkaforbuddet.

Partiet har 13 medlemmer i Folketinget. Fem af dem er ministre. Og de støtter forslaget. Men af de øvrige otte medlemmer stemmer kun én for. Det er Henrik Dahl.

I regeringspartiet Venstre er medlemmerne ikke blevet fritstillet som hos LA. Men Eva Kjer Hansen har længe varslet, at hun stemmer imod.

Tidligere på måneden sikrede Socialdemokratiet, at der var flertal for forbuddet.

/ritzau/