Tidligere R-landsformand bløder op over for S

De Radikale støtter den socialdemokratiske partileder, Mette Frederiksen, som statsminister. Derfor skal partiet ikke kræve en skriftlig aftale for at bringe hende til magten.

Den holdning fremfører De Radikales tidligere landsformand Søren Bald ved partiets landsmøde lørdag på Hotel Nyborg Strand.

Derved går han durk imod den linje, som den politiske leder, Morten Østergaard, har lagt.

»Det er et problem med de to meldinger, der er kommet, om mandater og om at tælle os med. Det sår tvivl om, hvorvidt vi støtter Mette Frederiksen. Og det gør vi,« siger Søren Bald.

Morten Østergaard meldte sit krav om en politisk aftale, da Mette Frederiksen i sin grundlovstale tidligere i år meddelte, at hun vil danne en ren S-regering. Og ville gå udenom De Radikale, som er en historisk regeringspartner.

Siden er to andre partiledere sprunget ud som statsministerkandidater: Alternativets Uffe Elbæk og Enhedslistens Pernille Skipper. Det har skabt uro i den røde blok, hvor Alternativet ikke vil tælles med.

Hvis Mette Frederiksen skal fældes, så skal det ifølge Søren Bald ske i Folketinget. Han påpeger, at den såkaldt negative parlamentarisme, der anvendes i Danmark, betyder, at en regering ikke kan tiltræde med et flertal imod sig.

»Lad det komme an på en konkret prøve i Folketinget. Lad mandaterne bestemme, hvordan de parlamentariske vilkår bliver. Lad være med at følge op på Mette Frederiksens etpartimelding,« siger den tidligere landsformand.

Morten Østergaard svarer ham i sin replik til lørdagens debat blandt medlemmerne.

»Vi er nødt til at tage det mere alvorligt end den form for parlamentarisme, vi ser i dag. Derfor er svaret til Søren Bald og Svend Skovmand, at parlamentarismen ikke fungerer.«

»Vi kan ikke bare sætte et skib i søen og lade det følge med strømmen,« siger Morten Østergaard.

/ritzau/