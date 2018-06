Tidligere overvismand vil levere Danmarks nye grønne bnp

København. Danmark skal have et grønt bruttonationalprodukt (bnp).

Det mener en gruppe forskere og fagfolk, der for private fondsmidler har kastet sig ud i et ambitiøst projekt for at levere både en model for og data til et nyt bnp, der forholder sig til den fysiske virkelighed ved at medregne, hvordan økonomisk vækst påvirker klima, miljø, natur og sundhed.

Det skriver Dagbladet Information.

- I dag kan man år for år konstatere, at det traditionelle bnp er steget så og så meget. Men hvad nu hvis man også tager højde for miljøfaktorerne, har der så overhovedet været en vækst, spørger tidligere overvismand professor Peter Birch Sørensen fra Økonomisk Institut på Københavns Universitet, der er med til at lede projektet.

- Vi håber, at et grønt bnp kan give redskaber til mere systematisk at indarbejde miljøpolitikken i den almindelige politiske planlægning og bedømme miljøeffekterne af den førte politik i alle sektorer, siger han til Information.

Projektet bygger videre på det arbejde med et grønt nationalregnskab, som Danmarks Statistik i 2014 fik penge til af SSFR-regeringen.

Med en bevilling for perioden fra 2015 til 2017 udviklede Danmarks Statistik et system af delregnskaber for økonomi og miljø, der supplerede det traditionelle bnp uden at være del af det.

Det første grønne årsregnskab blev præsenteret i marts 2017, men i september samme år lukkede VLAK-regeringen programmet.

- Vi vælger at give den borgernære service - som sundheds- og ældreområdet - højeste prioritet, sagde økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) ved den lejlighed.

Peter Birch Sørensen mener, at det er ærgerligt, at regeringen ikke har videreført bevillingen til det udvidede grønne nationalregnskab.

- Men vi er til gengæld taknemmelige for den private støtte. Og vi håber, at det grønne bnp vil blive set som et nyttigt redskab af både politikere, embedsværk, forskere og tænketanke, og at det bliver muligt at føre det ajour år for år på basis af løbende data, siger han til Information.

