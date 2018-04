Ti sider langt brev har startet »magtkamp« om Folketingets kontrol med regeringen

Tidligere har det været næsten utænkeligt at kritisere Rigsrevisionen og Statsrevisorerne. Men i et ti sider langt brev retter regeringen nu skarp kritik af kontrolorganerne, som de mener, er blevet for politiske. Det er en magtkamp og et forsøg på at svække kontrolinstanserne, siger Statsrevisorernes formand.