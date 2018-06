Thyra Frank vil undersøge mangel på hjemmehjælpere

København. Mange steder i landet er det vanskeligt at finde sosu-assistenter og sygeplejersker, når kommuner og regioner slår stillinger op.

Det kan have konsekvenser for ældre og syge borgere og for de medarbejdere, der mangler kolleger i vagtskemaet.

Sådan lyder det fra fire ministre, som nu vil kortlægge problemerne med rekruttering på sundheds- og ældreområdet.

Blandt dem er ældreminister Thyra Frank (LA), der onsdag opsigtsvækkende blev truet med en fyreseddel af Dansk Folkeparti.

Regeringens støtteparti mener ifølge DR, at ældreministeren udretter så lidt, at hun må gå af efter sommerferien, hvis der ikke kommer markante initiativer på hendes område.

Dermed gør Dansk Folkeparti for alvor klar til et efterår, hvor de også i forhandlingerne om finansloven ventes at presse hårdt på for forbedringer for landets ældre.

Torsdag siger ældreminister Thyra Frank i en pressemeddelelse om kortlægningen af personalemanglen:

- Borgere og medarbejdere i ældreplejen skal have tryghed for, at der også i fremtiden vil være tilstrækkeligt kvalificeret personale i ældreplejen.

- Jeg glæder mig over, at en stor del af de penge vi har afsat til bedre bemanding i ældreplejen, går til, at flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid.

- Men vi er opmærksomme på, at det mange steder i landet kan være svært at finde de rette nye medarbejdere. Derfor skal vi have undersøgt, hvad der kan gøres.

- Det handler i mine øjne både om at finde ud af, hvordan vi får flere unge til at vælge uddannelserne, og at vi sørger for, at arbejdsmiljøet i ældreplejen er godt, så for eksempel sygefraværet reduceres, siger Thyra Frank.

For at belyse rekrutteringsudfordringerne vil regeringen skabe et overblik over tilgangen og frafaldet på de tre uddannelser på området - sosu-assistent-, sosu-hjælper- og sygeplejerskeuddannelsen.

Det skyldes blandt andet, at frafaldet på sosu-uddannelserne er for stort, og at der også de seneste år har været en faldende tilgang.

