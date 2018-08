Thulesen opfordrer ung EU-profil til at have tålmodighed

Mens mange andre partier har besluttet, hvem der skal stå øverst på stemmesedlen, når vælgerne til maj skal sammensætte et nyt Europa-Parlament - eller i hvert fald gør det snart - venter DF's nuværende frontfigur i parlamentet, Anders Vistisen, stadig på afklaring.

30-årige Vistisen har over for Avisen Danmark slået fast, at han vil være spidskandidat for partiet. Ellers er han ikke interesseret i at stille op.

Men Vistisen må udvise tålmodighed, lyder det fra partiformand Kristian Thulesen Dahl, der i forbindelse med DF's sommergruppemøde kommenterer Vistisens udmelding for første gang.

»Det er klart at Anders, der ligesom alle andre er spændte på deres situation, må afvente, at hovedbestyrelsen laver listen. Den har vi ikke lavet endnu,« siger Thulesen Dahl.

Partiformanden kalder Vistisen en af flere mulige spidskandidater.

»Jeg forstår godt, at man kan være utålmodig i forhold til en afklaring for sig selv. Vi har et ansvar for hele partiet.«

»Han må væbne sig med tålmodighed,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Anders Vistisen overtog gruppeformandsposten for DF i Europa-Parlamentet, efter at partifællen Morten Messerschmidt blev sygemeldt i forlængelse af sagerne om svindel med EU-midler i fonden Feld og partisammenslutningen Meld.

EUs antisvindelenhed, Olaf, er i gang med at undersøge sagerne. Og DF's ledelse ser gerne, at den undersøgelse er færdig, før partiet lægger sig fast på, hvem der skal stille op til Europa-Parlamentet.

/ritzau/