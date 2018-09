Thulesen: Det er muligt at finde EU-kompromis med Løkke

»Hvis vi vil, så kan vi selvfølgelig finde et kompromis om EU-politikken. Det mener jeg er et spørgsmål om politisk vilje.«

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl. I de seneste uger er der kommet modstridende meldinger om de danske EU-forbehold og Danmarks placering i EU fra Dansk Folkeparti og Venstre.

Men det betyder ikke, at EU-politikken nødvendigvis er en forhindring for regeringssamarbejde:

»Jeg ser EU-området som et område man kan vælge at køre op som et stridspunkt for at gøre det umuligt at finde sammen. Men man kan også vælge at finde et kompromis og lade være med at gøre det til en forhindring. Vi ved nogenlunde nu, hvor vi står over for hinanden,« siger Thulesen.

Han henviser til, at både DF og V i de seneste uger har meldt ud om deres linje i EU-politikken.

Thulesen Dahl står for en EU-kritisk linje. Han ønsker, at forbeholdene skal være grundlaget for Danmarks EU-politik og dermed være fredet i forhold til afstemninger.

Tilgengæld ønsker Thulesen, at danskerne får lov til at stemme om fortsat deltagelse i EU, når vilkårene for Storbritanniens exit er på plads. Thulesen har dog ikke gjort en afstemning til en betingelse for regeringsdeltagelse.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har omvendt meldt ud, at han ønsker en "debat" om forsvarsforbeholdet. Det skete i forbindelse med det nylige besøg fra den EU-begejstrede franske præsident Emmanuel Macron.

Løkke gjorde det dog klart, at han ikke mener tiden er inde til at sætte forbeholdet til afstemning. Og lige som Thulesen har han heller ikke gjort en afstemning i den kommende valgperiode til betingelse for regeringsdeltagelse.

I DF bliver Løkkes melding mødt med et træt skuldertræk. Thulesen er ikke bekymret for, om debatten indvarsler en ny kurs i Venstres EU-politik.

»Det er ikke lang tid siden, at Venstre havde en anden holding. Hvis man går tilbage til afstemningen om retsforbeholdet i 2015, som endte med et nej, så sagde Venstre, at nu var forbeholdene en del af grundlaget for dansk EU-politik. Nu er der så gået et par år, og så begynder de så at kigge på, om de kan få gjort kål på det tredje forbehold, som ikke har været til særskilt folkeafstemning. Så også her rummer Venstre flere ting. Det viser jo, at hvis man vil, så kan man selvfølgelig finde et kompromis,« siger Thulesen.

Men du har vel også et ansvar? Når du taler om et dansk exit fra EU, så får det folk op ad stolene i Venstre. Puster du ikke til en mulig konflikt om EU-politikken?

»Nej, det er sådan set ok, at man har sine politiske holdninger. Det er også ok, at Venstre når frem til, at de vil fjerne forsvarsforbeholdet. Det afgørende er selvfølgelig, om man har en politisk vilje til at sætte sig ned og finde et kompromis om dansk EU-politik, hvis vælgerne ønsker det,« siger Thulesen.

Han kalder det en »vigtig detalje«, at Løkke netop ikke har gjort det til et mål at »trætte danskerne« med en ny afstemning om et forbehold i den kommende valgperiode.

