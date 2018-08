Thulesen Dahl åbner EU-armlægning med Løkke

Ved indgangen til en politisk sæson, der ender med et valg, åbner DF-formand Kristian Thulesen Dahl for en armlægning med Venstre om EU-politikken. Skal de to partier slå pjalterne sammen i regeringen efter næste valg, vil DF have indflydelse – og Thulesen har flere ideer til hvordan.