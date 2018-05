Thomas Larsen: Valget af Britt Bager er en potentiel svækkelse af partiet

Valget af Britt Bager som ny politisk ordfører for Venstre er overraskende, fordi hun ikke er én af Venstres mest markante eller slagkraftige politikere. Sådan lyder analysen fra Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen.

»Hun er ikke ét af de navne, der har cirkuleret mest efter at det blev klart, at Venstre skulle have en ny politisk ordfører. Så det er en stor overraskelse,« lyder det fra Thomas Larsen. Han mener også, at Britt Bager, der overtager posten som politisk ordfører i partiet, står over for en svær opgave, hvis hun skal udfylde skoene fra sin forgænger, Jakob Ellemann-Jensen, der onsdag blev udnævnt til ny miljø- og fødevareminister.

»Det bliver en meget stor eksamen for Britt Bager, og hun skal overpræstere, hvis hun skal kunne leve op til det arbejde, som Ellemann-Jensen har udført de seneste år. Han har været ekstrem synlig og effektiv som politisk ordfører,« lyder det fra Thomas Larsen. Han konstaterer, at skiftet på ordførerposten kan blive en svækkelse af Venstre frem mod det Folketingsvalg, der skal finde sted seneste d. 17. Juni næste år.

På vej ind til Venstres gruppemøde torsdag morgen bekræftede Britt Bager, at der havde været en række personer i spil til posten som politisk ordfører. Ifølge TV2s oplysninger var det ikke færre end otte, og i et interview med TV2 Østjylland fortæller Bager, at hun først fik meldingen om at hun havde fået posten klokken tre i nat. TV2 Østjylland skriver også, at det er statsminister Lars Løkke Rasmussen, der har indstillet Bager til rollen som politisk ordfører.

»Når man ikke kan blive minister, er posten som politisk ordfører utrolig attraktiv. Jeg ser det, at der var så mange kandidater, som et udtryk for, at der er mange ambitiøse politikere i Venstre, der gerne vil frem, men også at der lige nu er forskellige strømninger i Venstres Folketingsgruppe, der kæmper om magten og linjen i partiet,« lyder det fra Thomas Larsen.

Britt Bager er 41 år gammel og født i Grenaa. Hun blev valgt som Folketingsmedlem for Venstre i Østjyllands Storkreds ved valget i 2015, og har været Venstres bolig-, idræts-, kultur- og medieordfører.

»Når man går ind i politik, så gør man det helhjertet, og hvis man ikke siger ja til sådan en post, så skulle man ikke være gået ind i politik,« lyder det fra Britt Bager i interviewet med TV2 Østjylland.