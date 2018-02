Tænketank vil fjerne efterløn og sænke dagpenge med ti procent

I år vil beskæftigelsen ligge 20.000-25.000 personer over det strukturelle niveau, som økonomien kan holde til. Det mener Det Økonomiske Råd, vismændene, i en prognose for konjunkturerne og de offentlige finanser.

Derfor må politikerne lave reformer, som øger arbejdsstyrken, så lønnen ikke vokser for voldsomt. De kan skaffe 30.000 ekstra personer ved at fjerne efterlønnen og 13.000 personer ved at sænke dagpengene med ti procent.

Det siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den borgerligt-liberale tænketank Cepos.

»Det er min anbefaling, at man øger den strukturelle beskæftigelse, så virksomheder kan takke ja til ordrer. Det sker for eksempel ved at stoppe for tilgang til efterløn«, siger Mads Lundby Hansen.

»Det er en stor succes, at man fra 2014-2017 har øget efterlønsalderen. Det er ét håndtag. Et andet er at se på dagpenge. Dagpengekommissionen fandt, at beskæftigelsen øges med 13.000 ved at reducere dagpengene med ti procent.«

Vismændene venter, at dansk økonomi i år får en vækst på 2,25 procent af bnp og omkring to procent næste år.

Beskæftigelsen ventes at være vokset med 45.000 personer i 2017, da bnp menes steget med to procent. Det peger på stor fremgang i beskæftigelsen i år og næste år.

Konjunkturerne er omtrent neutrale. Flere virksomheder melder om manglende arbejdskraft, men lønstigningerne er stadig moderate. Vismændene venter en stigning i den strukturelle arbejdsstyrke.

Det strukturelle offentlige underskud ventes at falde til 0,4 procent af bnp i 2019 efter et minus på 0,7 procent i år. I år ligger underskuddet over budgetlovens grænse på 0,5 procent af bnp.

Det offentlige underskud ligger langt fra grænsen på tre procent af bnp i EU's Vækst- og Stabilitetspagt, påpeger vismændene.