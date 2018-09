Sverigedemokraterna beskyldes for klassisk valgbrøler: »Undskyld mig, men det er jo børnelærdom«

Visse meningsmålinger spåede Sverigedemokraterna til at blive Sveriges største parti med op mod hver fjerde stemme. Sådan gik det ikke helt. Danske politikere beskylder partiet for at have solgt skindet, før bjørnen var skudt. »Det er stjernetosset.«