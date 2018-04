Sverige: Dansk formandskab styrker menneskeretsdomstolen

København. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol skal overlade et større nationalt råderum til medlemslandene, end det er tilfældet i dag.

Sådan lyder den danske regerings ambition, og på en konference torsdag og fredag i København søger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) at samle opbakning til den linje blandt Europarådets 47 medlemslande.

Mens det oprindelige danske udkast til en såkaldt københavnererklæring har mødt meget modstand for at være for vidtgående, så erklærer Sverige sig torsdag formiddag tilfreds med det kompromis, der er nået.

Landet har ellers været en af de skarpeste kritikere af den danske linje, viser en aktindsigt, som Politiken tidligere har fået.

- Sverige mener, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Menneskerettighedsdomstolen er vigtigere end nogensinde, siger Catharina Espmark, der står i spidsen for den svenske delegation.

Den endelige aftale falder først på plads fredag. Men torsdag formiddag er et udkast på bordet, der set fra Sveriges synspunkt vil styrke Menneskerettighedsdomstolen.

- Vi er meget glade for at have nået en forståelse om det, siger Espmark.

- Det en stærk opbakning til Menneskerettighedskonventionen og domstolens arbejde.

Søren Pape Poulsen understreger, at målet for den danske regering er en erklæring, der medfører en reel ændring i forhold til i dag.

