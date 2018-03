Statsrevisorerne savner skrevne regler for løn til DR-chefer

Kort før de kommende forhandlinger om nedskæring af DR efterlyser Statsrevisorerne skrevne regler for løn- og fratrædelsesforhold for direktionen i DR samt øvrige chefer.

De finder det "uhensigtsmæssigt, at hverken Kulturministeriet eller DR's bestyrelse har nedskrevet rammer for lønforholdene" for direktionen.

»Fraværet af nedskrevne rammer, vederlagspolitik og regler gør det vanskeligt at vurdere, om løn- og fratrædelsesforhold for DR's direktion er rimelige,« lyder kritikken.

Kritikken er i den milde ende af skalaen. Den kommer, efter at regeringen og DF har spillet ud med at skære en femtedel af public service-selskabets budget over fem år.

Men det har rød blok afvist pure.

OVERBLIK: Statsrevisorerne har ni grader af kritik Statsrevisorerne efterlyser skrevne regler for løn- og fratrædelsesforhold for toppen i DR. Statsrevisorerne kritiserer onsdag i en ny beretning, at der ikke er nedskrevne regler for DR-toppens løn- og fratrædelsesforhold. Det har DR samme dag sagt, at man vil rette op på. Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater til Statsrevisorerne, som er seks politikere, der er udpeget af Folketinget. Statsrevisorerne kan som de eneste anmode Rigsrevisionen om at foretage undersøgelser. Rigsrevisionen skal sikre, at den danske stat forvaltes effektivt og så økonomisk hensigtsmæssigt som muligt. Statsrevisorerne holder styr på, at borgernes skattepenge bruges, som Folketinget har besluttet, og at pengene i øvrigt forvaltes så effektivt som muligt. Statsrevisorerne kan udtale kritik af myndighederne. Der er ni forskellige grader af kritik, som opdeles i følgende kritikskala: - Finder det meget/særdeles positivt. - Finder det positivt. - Finder det tilfredsstillende/er tilfredse med. - Påpeger/understreger/henstiller/forventer. - Beklager/finder det bekymrende/foruroligende. - Finder det utilfredsstillende/er utilfredse med/og indskærper. - Kritiserer/finder kritisabelt/kritiserer skarpt/og indskærper. - Påtaler/påtaler skarpt. - Påtaler skarpt og henleder særligt Folketingets opmærksomhed på. Kilde: Folketinget. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Læs også S: Internationale mediegiganter kan bidrage med millioner til dansk public service

Generaldirektørens løn ligger højere end gennemsnitslønnen for statens højest betalte departementschefer og den øverste direktør for NRK, den norske udbyder af public service.

Den er dog lavere end den øverste direktørs løn i TV2 og DSB. Det samme gælder gennemsnitslønnen for den øvrige direktion. Desuden er DR's øvrige chefer ikke lønførende i forhold til staten.