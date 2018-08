Statsrevisorerne retter hård kritik af Skat: »Det er meget, meget usædvanligt og meget, meget alvorligt«

Rigsrevisionen tager for første gang forbehold over for hele Skats årsregnskab i statsregnskabet, og det fører til en alvorlig kritik fra Statsrevisorerne. »Nu er det jo farligt efter 27 år at sige, at jeg aldrig har set noget værre. Men det her hører i hvert fald til i den allerøverste ende,« siger formanden for Statsrevisorerne.