Sportschef på TV2: Fjernet sportsliste gør ingen forskel

Det får ikke direkte konsekvenser for danskernes muligheder for at se de største sportsbegivenheder på TV2, når regeringen og Dansk Folkeparti med det nye medieforlig fjerner sportslisten.

Det siger sportschef på TV2 Frederik Lauesen.

Sportslisten blev indført i 2015 og sikrer, at de tv-kanaler, der når ud til 90 procent af danskerne eller mere, får mulighed for at købe rettighederne til at vise de store sportsbegivenheder.

Den bestemmer altså ikke, at eksempelvis VM i fodbold skal vises på DR og TV2, men giver tv-stationerne muligheden for at købe rettighederne til det.

»Sportslisten har altid været en god og sympatisk idé, så så mange danskere som muligt får mulighed for at følge de store sportsbegivenheder.«

»Omvendt har vi ikke brugt listen til noget i de år, den har eksisteret, så det vil også være forkert af mig at sidde og begræde, at den ikke eksisterer længere,« siger Frederik Lauesen.

Han forsikrer samtidig, at en manglende sportsliste ikke betyder, at de store sportsbegivenhederne forsvinder fra TV2's sendeflade.

»Jeg kan hvert fald garantere, at man kan se Tour de France på TV2 frem til 2023, og vi sender også VM i fodbold, næste gang det afholdes i 2022 - så man kan godt tage det roligt lige nu,« siger Frederik Lauesen.

Han mener ikke, at der skal lovgives om, hvilke tv-stationer der må vise en bestemt type sport eller turnering.

»Det er klart, at vi er pressede på rettighedsområdet - de bliver dyrere og dyrere.«

»TV2 har heldigvis rigtig mange rettigheder, til det vi kalder store sportsbegivenheder. Det ville være forkert, hvis vi fik en speciel hjælp til at få dem.«

»Det vigtigste set med mit synspunkt er, at mange danskere skal have mulighed for at kunne se de store begivenheder,« siger Frederik Lauesen.

/ritzau/