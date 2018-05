Søren Pind stopper som minister og forlader dansk politik: »Jeg har kæmpet med hver en fiber i min krop«

Statsministeren stod en lørdag i køkkenet på Marienborg og stegte frikadeller, da beskeden blev overbragt personligt.

En besked, Løkke straks måtte dele med sin hustru.

»Solrún, Søren vil stoppe!«

Hun smilede. Det gjorde statsministeren ikke. Lars Løkke Rasmussen (V) lyttede og sendte derpå sin minister afsted med beskeden om at tænke sig om en ekstra gang.

Men når man først går til landets statsminister med sådan en besked, er det hverken for sjov eller resultatet af en strøtanke. Så er det alvor.

For cirka en måned siden blev mødet på Marienborg fulgt op af en mail, og et efterfølgende søndagsmøde i Løkkes lejlighed i Nyhavn endte i en fælles erkendelse:

Søren Pind (V) stopper med øjeblikkelig virkning som uddannelses- og forskningsminister, ligesom han forlader Folketinget.

»Jeg føler mig tømt. Jeg har kæmpet med hver en fiber i min krop for dét, jeg troede på i alle år. Jeg har brugt enorme kræfter på det, og jeg mangler den sidste sultne energi,« siger Søren Pind i et interview til Berlingske.

Dermed er det exit for en af dansk politiks mest markante skikkelser, ligesom Løkke Rasmussen i Pind mister, hvad der er bredt anerkendt som et af sine stærkeste kort frem mod et folketingsvalg.

Samtidig skal statsministeren efter alt at dømme ud og finde sig en ny uddannelses- og forskningsminister.

»Det var dét afgørende øjeblik for mig«

Der har gennem nogen tid været spekuleret i en omdannelse af Løkkes trekløverregering frem mod et valg. Om Pinds afgang aktiverer en større rokade er endnu uvist.

For Søren Pind er tidspunktet rigtigt. I god tid inden et valg og et lille år, efter at han første gang oplevede følelsen af at nærme sig vejs ende.

Stærkt inspireret af Emmanuel Macron, der sidste år blev valgt som Frankrigs præsident, puslede Søren Pind i forsommeren sidste år med planer om at etablere en platform, en slags tænketank, bestående af professorer, højskoleforstandere og erhvervsfolk til at understøtte politikudviklingen i Venstre. Interessen for at deltage i projektet var ovevældende, fortæller Pind, men i sidste ende afhang det af ham selv.

Og her blev konklusionen én, han aldrig havde oplevet før.

»Jeg opdagede, efter at jeg havde snakket med en masse mennesker, som alle sagde ja, at jeg ikke havde energien til at gennemføre det. Det var dét afgørende øjeblik for mig. Hvis ikke man har energien til at gennemføre et projekt, som kan vise os klogskaben i det borgerlige Danmark, når man er sådan én som mig, så skal man holde op. Det brugte jeg sommerferien på at tænke over, og så sagde jeg: Det går ikke.«

Søren Pind

Tanken bundfældede sig, og et par måneder efter jul præsenterede Pind for første gang statsministeren for tankerne om sin egen fremtid over frikadellestegningen på Marienborg.

Senere fik Søren Pind Løkkes godkendelse til som siddende minister at søge den ledige stilling som direktør for Det Kongelige Teater.

Pind bekræfter således for første gang, at han var en del af slutspillet om den prestigefyldte post i spidsen for Danmarks nationalscene.

»Det er en udfordring, jeg mener, ville være fantastisk i forhold til den måde, jeg har diskuteret dannelse og betydningen af kultur. Det er en undervurderet institution, som har brug for nogen til at forsvare dens relevans i det 21. århundrede. Derfor søgte jeg.«

Et ugelangt ansættelsesforløb endte med, at Søren Pind og Kasper Holten blev indkaldt til afsluttende samtaler for en samlet bestyrelse.

»Vi var to tilbage. Men det er jo ingen skam at tabe til Kasper Holten.«

Dermed står Søren Pind uden konkrete planer for den nærmeste fremtid. Bortset fra et bogprojekt om USAs tidligere præsident Ronald Reagan, holder Pind indtil videre sine ideer for sig selv.

»Da jeg sad i VUs landsstyrelse, ville jeg gerne være minister. Det har jeg prøvet nu, endda til overflod. Jeg trænger til at tænke på mig selv. Jeg har også to børn.«

Dybt inde i junglen

33 år er det siden, at den dengang 15-årige bornholmer trådte ind i ungdomspolitik. I barndomsårene var drømmen ellers at blive landsretssagfører. I stedet blev han revet med af Schlüter-bølgen og i særdelshed af Venstres daværende formand og udenrigsminister, Uffe Ellemann-Jensen. Advokatgerningen blev det aldrig til for den uddannede jurist, der i 1985 meldte sig ind i Venstre.

»Jeg husker Venstre stå til 7,9 i en meningsmåling. Det dårligste overhovedet i al min tid med partiet. Siden er det gået slag i slag,« siger Søren Pind og refererer til et berømt citat fra tidligere Venstre-statsminister Poul Hartling:

»Politik er som at ride på en tiger. Bliver man hængende, bliver man ført længere og længere ind i junglen. Falder man af, bliver man ædt.«

Søren Pind har billedligt talt været dybt inde i junglen.

»Det har på alle måder været en fuldstændig utrolig privilegeret vej, men den har også været hård. Der har været hårde kampe at tage undervejs. Jeg har ikke fået så meget undervejs, jeg har taget det meste.«

Et kortfattet resume fra Søren Pind lyder nogenlunde sådan her:

Valgt til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune i 1994. Fire år senere bygge- og teknikborgmester i København. Så en periode i Folketinget under Fogh, ”hvor det måske gik lidt tungere med tingene”. Så minister med udviklingspolitik på dagsordenen. Efter halvandet år ud fra Udviklingsministeriet, og derpå seks måneder som integrationsminister. Tiltrådte som justitsminister ”efter en utrolig kedelig periode i opposition” som partiets udenrigsordfører.

»Så det var igen et område, hvor jeg skulle tilpasse mig. Og så over til Forskningsministeriet. Det er ligesom…. det er meget,« siger Søren Pind.

Opgøret i Venstre

Undervejs i forløbet har Pind oplevet politikere, der var »begyndt at gå mod solnedgangen«, som han beskriver det, og svor, at det aldrig måtte ske for ham.

Søren Pind lægger heller ikke skjul på, at én særlig begivenhed har været en medvirkende årsag til hans beslutning: Formandsopgøret i Venstre.

Tilbage i 2014 var Lars Løkke Rasmussen tæt på at miste formandsposten i partiet. Ansporet af sager om bl.a. Løkkes partibetalte tøj havde et tiltagende oprør rejst sig i Venstre. Forud for et hovedbestyrelsesmøde i Odense foregik en opslidende positioneringskamp i partiet. Næstformand og gruppeformand Kristian Jensen var klar til at udfordre formanden, forlød det.

I stedet for et formandsskifte præsenterede Løkke og Kristian Jensen sig ud på natten til den fjerde juni som et nyt partnerskab. Løkke forblev formand. Efter valget blev Kristian Jensen først udenrigsminister og siden finansminister.

Søren Pind gik i forbindelse med indlemmelsen af Liberal Alliance og de Konservative i regeringen fra at være justitsminister til posten som uddannelses- og forskningsminister, hvilket af de fleste iagttagere blev udlagt som en degradering.

I alle årene er Søren Pind blevet anset som en af Løkkes sikre støtter, således også før, under og efter formandsopgøret.

»Men det (formandsopgøret, red.) ramte mig. Så gik det ligesom over, men strukturerne blev på overraskende vis låst ved det her formandsskab. Man kunne så efterfølgende se på strukturerne i vores parti, at sådan ville det være. Det var derfor Kristian blev udenrigsminister, og derfor han blev finansminister, og hvor man kan sige, at der er ro og orden. Det peger fremad. Hvor man så sådan lige selv passer ind, det må man spørge sig selv om. Udsigten til at få et sjette, et syvende, et ottende ministerium, synes jeg, egentlig ikke lige var dét, jeg har lyst til at bruge min tilværelse på.«

Drømte du selv om formandsposten?

»Hvad er det, Jakob Ellemann (Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen, red.) plejer at sige: Det vil alle jo gerne være. Men jeg kan da huske, at da vi gik af i 2011, var jeg både udviklingsminister og integrationsminister, og hvor vi lå rigtig godt til i målingerne. Det var på det tidspunkt på ingen måde utænkeligt, at det kunne blive sådan. Men det er klart, at så blev strukturerne pludseligt låste.«

Føler du, at du har ramt loftet for, hvad mulighederne er for dig i Venstre?

»I Venstre er det meget enkelt, for dér kan man bare stille op imod og lave ballade, men det har jeg ligesom også prøvet, og det er ikke attraktivt. For mig er det mere en erkendelse af, at det løb er kørt. Jeg har en følelse af, at Venstre er lagt til rette på en sådan måde, at det er der ro på. Når det er sådan, så skal jeg ikke forstyrre den ro.«

Løkke synes med den seneste rokade at have lagt arvefølgen for partiet fast. Er det den, du ikke vil påvirke?

»Ja, jeg har taget min del af sådan noget der, og det gider jeg ikke.«

Hvordan har du det med udsigten til, at Kristian Jensen bliver formand for Venstre?

»Jeg har det sådan, at lige nu er Lars Løkke formand, og det tror jeg, han bliver en tid endnu, også fordi jeg tror, han vinder næste valg. Så bliver Kristian Jensen formand. Det er dét, der er kommet ud af det. Hvad skal man sige om det? Det er sådan, det er.«

Har du overvejet at stille op som formandskandidat undervejs i det forløb?

»Jeg er ret sikker på, at var Lars gået i 2011, så havde jeg nok stillet op, ja. Det havde jeg da gjort, og det var der da også tiltag til. Men det var dengang. Alt handler om timing.«

Har du tænkt over det i det seneste forløb?

»Nej, det har jeg ikke. Tro mig, når man har prøvet at slås sig til så meget, som jeg har, så er det ikke noget, man bare gør. Dér skal man være rimelig robust og sikker på udkommet og i øvrigt, at det ikke trækker alt for meget med sig bagefter. Sådan en situation har der ikke været længe.«

Storebror-lillebror-forholdet med Løkke

Tilbage i 2011 lå Søren Pind i flere målinger side om side med Kristian Jensen i spillet om at være favorit til at blive partiets næstformand og statsministerkandidat.

Selv bedyrer Pind, at han altid har arbejdet 120 pct. for Løkkes genvalg som statsminister og Venstre-formand.

Han viger ikke tilbage for at benytte betegnelsen »våbenbrødre« om det indbyrdes forhold.

»Jeg har fulgtes med Lars altid, lige fra han var VU-landsformand, hvor jeg som meget, meget ung kom i VUs landsstyrelse. Det har altid resulteret lidt i et storebror-lillebror-forhold, hvilket har været lidt vanskeligt at komme ud af nogle gange,« fortæller Søren Pind.

Som en illustration af deres forhold husker Pind særligt, da han som 17-årig blev ringet op af VU-formanden, Lars Løkke Rasmussen. På det tidspunkt havde Søren Pinds far etableret tandlægepraksis i en landsby på Bornholm, og til det formål havde han måttet optage et banklån til datidens høje renter.

Derfor havde Søren Pind en oplevelse af, at familien sad økonomisk hårdt i det.

Artiklen fortsætter under billedet.

Søren Pind

»Lars spurgte, om jeg ville en tur til USA. Den amerikanske ambassade havde ringet til ham, fordi de havde bedt 16 unge ledere om at komme til USA i tre uger, og han havde besluttet sig for, at jeg skulle afsted. Jeg spurgte, hvad det kostede. Det var gratis. Hvad med lommepenge? Det skulle man nok selv klare. Så svarede jeg: Jamen, så tror jeg ikke, vi har råd. Aldrig har jeg set min mor så skamfuld.«

Moren beordrede Søren Pind til at ringe op igen. Løkke havde ikke nået at finde en anden deltager, og Søren Pind kom til USA.

»Men noget af det, jeg forbinder meget med Lars, er de her opringninger. År senere, mens alle skrev min nekrolog, ringede han igen og spurgte, om jeg ville være minister. Det har han så gjort flere gange siden.«

Tesemageren

Det var tilbage i den sidste halvdel af 00erne, at mange havde skrevet Søren Pinds politiske nekrolog. Det skete i kølvandet på præsentationen af de ti liberale teser i 2003, da Pind sammen med 12 andre Venstre-folk, heriblandt Peter Christensen og nuværende LA-landsformand Leif Mikkelsen, krævede en mere liberalistisk profil i partiet. De pegede bl.a. på en mindre offentlig sektor, samt at ingen burde betale mere end halvdelen af sin indtjening i skat.

Teserne sendte dengang chokbølger gennem dele af Venstre, og daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen pandede dem ned, inden Søren Pind kunne nå at tælle til ti. Teserne harmonerede i Foghs optik meget dårligt med kontraktpolitikken og bestræbelserne på at lukke flanken mod Socialdemokratiet.

Flere af tesemagerne følte sig i de efterfølgende år udstødt af deres eget parti.

»Hele forløbet omkring teserne og Leifs afgang var meget alvorligt. Meget, meget alvorligt. For mig og for os allesammen. Hvis Venstre havde holdt en lidt bredere linje, så havde vi ikke haft Liberal Alliance i dag, det er jeg fuldstændig sikker på. Men fordi den kontraktpolitiske tilgang blev stoppet ned i partiets hals så hårdt, som den gjorde, og fordi der ikke blev tolereret nogle udskejelser i årene med Fogh, så blev vi aldrig givet en chance.«

I forløbet kunne Pind og de mest standhaftige tesemagere offentligt se sig selv udråbt som illoyale og partiskadelige af partiets topfolk, og også Pind følte sig nødsaget til at etablere en mulig flugtrute ud af politik gennem IT-firmaet Propeople.

På vej i bil til et landsmøde i Herning kunne han høre Foghs mangeårige højre hånd, Claus Hjort Frederiksen, komme med en berømt irettesættelse i radioen: »Søren Pind burde holde sin kæft!«.

»Jeg sad i bilen med min lille dreng på bagsædet, og han begyndte at græde, kan jeg huske. Det var reelt derfor, jeg gik ind i Propeople, fordi jeg ikke vidste, om jeg fik lov at blive i Venstre. Det var modbydeligt. Personligt er dét det værste, jeg har oplevet.«

Hvordan har du det med Claus Hjort i dag?

»Jeg har det fint.«

Ufin undervejs

Det var ellers ikke fordi, Søren Pind ikke i en tidlig alder havde lært politik på den hårde måde. Sin offentlige debut fik han nemlig i magtkampen om Københavns Rådhus.

Som en af Venstres »unge løver« kom Pind i 1994 brølende ind på rådhuset efter et valg, der sendte partiet fra to til otte mandater i hovedstaden.

Bygge- og teknikborgmester blev han fire år senere, men et indledningsvist godt samarbejde med den socialdemokratiske overborgmester Jens Kramer Mikkelsen udviklede sig med årene til et hundeslagsmål. Venstre fik i 2001 en stor fremgang med 22.108 personlige stemmer til Søren Pind. Mens Kramer mærkede Pinds ånde i nakken, lugtede den unge Venstre-borgmester magten, og begge smed de fløjlshandskerne.

»Det var det mest rå, jeg har oplevet. Det var en barsk omgang. Jeg lærte noget om råhed i politik relativt tidligt.«

Var du også ufin undervejs?

»Jeg tror, det gik nogenlunde lige op. Svaret er ja, vi gav igen med samme mønt, som vi fik. Heldigvis er Kramer og jeg gode venner i dag.«

Overborgmester blev han aldrig, og efter en fejlslagen valgkamp i 2005 med fokus på integration endte det med en følelsesladet afsked som Venstres politiske leder på rådhuset.

At han ikke blev overborgmester er en af Søren Pinds politiske fortrydelser, når han kigger tilbage. Spørger man, om der er andre fortrydelser, lyder svaret:

»Jeg har ikke ligefrem gjort mig umage med at blive venner med alt for mange mennesker. Det kunne man måske godt have gjort.«

Spørger man Søren Pind, om det også har været sjovt undervejs, fremhæver han tre perioder i sit politiske liv.

Den unge VUer, der kastede sig hovedkulds ud i politik på gymnasiet, og så den første tid som bygge- og teknikborgmester.

Og som det sidste tiden som udviklingsminister. Han havde intet ventet sig, men oplevede en verden åbne sig for ham.

»Den ene dag er du i de mest ødelagte dele af verden, hvor du virkelig for blik for, hvor enestående et sted Danmark er. Næste dag står du i Verdensbanken og møder nogle af verdens mest velhavende mennesker.«

Sværest var de seks måneder som integrationsminister, forklarer han, og alvorligst tiden som justitsminister, mens det seneste halvandet år som forskningsminister har været »interessant og oplysende«.

Tilbage for Søren Pind står et internt arbejde med at finde en plan for, hvordan Venstre kan vinde tabt terræn i de store byer, som han er sat i spidsen for og agter at gøre færdigt.

Men næsten 15 år efter præsentationen af de ti teser og mere end dobbelt så lang tid siden, han meldte sig ind i partiet, bliver udviklingen af Venstre ellers uden indspark og opråb fra Søren Pind:

»Der er ikke noget, der er gratis, og det er også en af grundene til, at jeg holder op. Jeg har altid følt, at jeg måtte gøre det. Det ville koste noget, men jeg måtte gøre det. Sådan har jeg det ikke mere.«