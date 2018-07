Søren Espersen om Vistisens krav om at blive EU-spidskandidat: »Det er aldrig en klog ide i politik at stille et ultimatum«

Dansk Folkepartis gruppeformand i EU-Parlamentet, Anders Vistisen, udtalte i går til Avisen Danmark, at han vil udpeges som partiets spidskandidat, når danskerne til maj skal til stemmeboksene inden det kommende EU-parlamentsvalg.

Hvis hans ønske ikke bliver opfyldt, vil han forlade politik. Han udtaler, at medlem i parlamentet for ham er den eneste relevante position, og at grundvilkårene i dansk politik også omfatter, at ens karriere pludselig kan være slut.

Ifølge næstformand i DFs hovedbestyrelse, Søren Espersen, er Anders Vistisens udmelding et tegn på ivrighed og ambitioner.

»Det er aldrig en klog ide i politik at stille et ultimatum, men jeg ser dette ultimatum fra Anders Vistisen som et tegn på hans engagement i parlamentet. Det er ikke noget, jeg kan forestille mig, som vil gøre nogen i partiet fornærmet,« siger Søren Espersen.

Vi vil sørge for at få dem, vi synes er bedst. Søren Espersen, næstformand i Dansk Folkeparti

Chancen for, at Vistisens udmelding får nogen indflydelse på, hvornår DF vil udpege sine kandidater til EU-parlamentsvalget, er ikke ret stor. I hvert fald ikke hvis man spørger Søren Espersen.

Ifølge en melding fra partitoppen i Dansk Folkeparti til Avisen Danmark ønsker partiet en afklaring fra EUs antisvindelenhed, Olaf, som i er gang med efterforskningen af Dansk Folkepartis misbrug af EU-midler, inden de vil udpege en spidskandidat. Søren Espersen siger dog, at heller ikke denne sag vil have en indflydelse på, hvornår partiet vil udpege sine kandidater.

»Vi vil sørge for at få dem, vi synes er bedst. Vi laver en liste på sandsynligvis ti medlemmer, som vi altid gør. Listen vil hovedbestyrelsen sammensætte ved et møde omkring nytår,« siger han.

Ifølge Søren Espersen mener de i partiet, at det er tid nok til, at kandidaterne kan nå at føre valgkamp. Anders Vistisen må altså vente lidt endnu på at finde ud af, om hans ultimatum får nogen effekt på partiets valg af kandidater.

Andre har allerede offentliggjort lister

Flere andre partier har allerede offentliggjort deres lister over, hvilke politikere man kommer til at kunne finde på stemmesedlen til EU-parlamentsvalget til foråret.

Hos SF finder man blandt andre partiets politiske ordfører, Karsten Hønge, der til maj stiller op til EU-Parlamentet. Han udtaler til Politiken, at han vil tale de svagestes sag, hvis han bliver valgt ind, og være deres tillidsmand og ham, der kan give dem en stemme. Han udtaler, at det oftest er dem, der har mindst, der er de mest kritiske over for EU, hvilket han forstår.

Men Karsten Hønges ønske om at skifte Christiansborg ud med Bruxelles, ændrer ikke på, at SF’s nuværende medlem af EU-parlamentet, Margrete Auken, vil være spidskandidat til det kommende valg.

Hønge har heller ikke tænkt sig at droppe titlen som politisk ordfører for partiet lige foreløbig, hvilket gør, at han kommer til at føre to valgkampe på samme tid, da Lars Løkke Rasmussen skal udskrive valg inden 17. juni 2019, hvilket bliver senest en måned efter EU-parlamentsvalget.

Margrete Auken fortæller til Politiken, at hun er glad for Karsten Hønges beslutning om at stille op til EU-parlamentet, da hun altid har ønsket at få endnu et folketingsmedlem med på listen. For hende giver det tryghed, hvis hun pludselig skulle dratte om.