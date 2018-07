Søren Espersen: »Droppet nulvækst gør vejen til et regeringssamarbejde langt nemmere«

Nul nulvækst i denne omgang. Det har Venstre måttet erkende til stor ærgrelse for Liberal Alliance, der kalder det dovent. I Dansk Folkeparti glæder man sig over udmeldingen, for det kommer til at gøre det meget lettere for DF, hvis de kommer i regering, siger Søren Espersen.