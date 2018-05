Socialdemokratiet vil bruge 20 mia. kroner på grøn fremtidsfond, der skal redde klimaet

Den danske stat skal oprette en statsejet fond, der på globalt plan skal investere i fremtidens grønne løsninger. Fonden, The Global Future Foundation, skal finansieres med 20 milliarder kroner fra den danske statskassen

Sådan lyder et af forslagene i det klima- og miljøudspil, Socialdemokratiet torsdag præsenterede på et pressemøde i Kolding. De kalder selv satsningen for en af verdens største inden for grønne og bæredygtige løsninger i verden.

»Fondens formål er først og fremmest at investere i banebrydende grønne projekter, som kan modvirke katastrofale ændringer af klimaforandringerne og sikre en mere bæredygtig anvendelse af klodens ressourcer,« lyder det fra Socialdemokratiet, der har præsenteret sit udspil under titlen »Danmark skal igen være en grøn stormagt«.

Konkret vil fonden skulle støtte udviklingen af nye virksomheder og teknologier, der kan skabe mere grøn energi og som kan hjælpe til bedre at lagre og anvende energien. Fonden skal også arbejde mod at skaffe rent drikkevand og på bæredygtig vis brødføde verdens voksende befolkning.Det er Socialdemokratiets tanke, at fonden skal investere i projekter med både lange og korte tidshorisonter.

»Fonden vil være ejet af den danske stat, der skyder 20 mia. kroner ind som en grundkapital. Men herudover skal den være politisk uafhængig og operere på markedsvilkår. Der vil blive udpeget advisory board bestående af personer fra verdens største, industrielle investorer, internationale virksomheder og anerkendte forskere og eksperter i grøn omstilling,« lød det fra Socialdemokratiets Dan Jørgensen på pressemødet.

Han fortalte også, at fonden med tiden skal skabe et afkast, der helt eller delvist kan udbetales til staten. Dermed vil det ikke påvirke den offentlige saldo, forklarede den tidl. minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. En lignende model er der allerede for Vækstfonden.

»Vi forventer, at det her giver et afkast, men vi har også en forpligtelse. Vi tror på, at resultater og arbejdspladser for mange mennesker vil kunne blive skabt af det her,« lød det fra Mette Frederiksen på torsdagens pressemøde.

I efteråret 2012 grundlagde den britiske regering The Green Investment Bank, der i lighed med Socialdemokratiets fond blev finansieret med statens penge som udgangspunkt. I dag ejes den britiske investeringsfond, der er blevet omdøbt til Green Investment Group, af firmaet Macquarie Group.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har tidligere skrevet i en kronik i dagbladet Politiken, at det vil kræve investeringer for 90.000 mia. kroner i grøn omstilling, hvis målet om at begrænse temperaturstigningerne skal indfries. Det svarer til cirka 40 gange Danmarks bruttonationalprodukt, skrev Frederiksen.

Foruden fonden foreslår Socialdemokratiet bl.a., at der skal være mindre plast og færre kemikalier. Partiet har tidligere fortalt, at de vil indføre pant på flere flasker, bærerposer og at der skal ske en udfasning af dieselbiler. I 2030 skal det helt være slut med at sælge nye dieselbiler i Danmark, lyder det.