Socialdemokratiet svarer på Thulesen Dahls bejleri: Vi vil have Venstre med i en aftale

DF vil hurtigst muligt lave en aftale om udlændingepolitik med Socialdemokratiet, og det er ikke givet på forhånd, at regeringen skal være med. Det er ikke et mål for S at føre politik uden om Venstre, siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye.