Socialdemokratiet: Regeringens kystbeskyttelse er gratis omgang

Socialdemokratiet kalder det »en passiv og gratis omgang«, at regeringen foreslår tæt på en fordobling af de statslige udgifter til kystbeskyttelse.

Diskussionen er opstået, fordi kystbeskyttelsen langs dele af den jyske vestkyst flere steder er blevet så tyndslidt, at mere end 10.000 huse risikerer at blive oversvømmet.

Det skal undgås, men der er uenighed om hvordan.

»Det er en gratis omgang, for pengene kommer først i 2020, så det er dybt besynderligt, at man siger, at der er behov for handling nu, men skyder problemet til 2020,« siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) fremhæver omvendt, at en så stor investering skal tilrettelægges med omhu, så den nuværende indsats skal fortsætte i et år, mens man gør klar til en større indsats.

Men det giver Christian Rabjerg Madsen ikke meget for. Han opfordrer til, at ministeren indkalder partierne til møde inden årets udgang, så de kan nå frem til en samlet strategi.

»Regeringen lover, at man om nogle år vil beskytte kysten, hvor man i forvejen gør det. Udfordringen er, at det er historisk betinget, hvor man i dag har beskyttelsen.«

»Men vi er nødt til at se, hvor behovet er og lave en egentlig strategi for kystsikring, så vi sammen med kommunerne sætter ind, hvor behovet er størst,« siger Christian Rabjerg Madsen.

Spørgsmål: Nu er det ministeren, der kommer med et udspil, vi har ikke rigtig hørt et udspil fra jer?

»I Socialdemokratiets store grønne udspil fra maj peger vi lige præcis på behovet for at lave en samlet strategi og oprette et egentligt kystråd, som sikrer, at vi bruger pengene der, hvor der er det største behov,« siger han.

I udspillet står der, at der er behov for, at staten i højere grad »koordinerer og prioriterer indsatsen samt bidrager økonomisk til de store« indsatser for kystbeskyttelse.

Desuden vil partiet ifølge udspillet have ændret finansieringen, så det igen fremover bliver muligt for vandselskaber at finansiere samtlige typer klimasikringsprojekter.

I Danmark er den enkelte grundejer som udgangspunkt selv ansvarlig for at kystbeskytte egen ejendom. Men i over 100 år har staten finansieret kystbeskyttelse ved Vestkysten.

Siden 1983 er det sket gennem fire fællesaftaler med syv kommuner. Det er de fire fællesaftaler, regeringens nye forslag handler om.

/ritzau/