Socialdemokrater vil redde markveje med strammere regler

København. Markvej efter markvej er forsvundet fra landkortet over de seneste 60 år.

Det skal der sættes en stopper for, mener Socialdemokratiet, som foreslår at stramme reglerne for at fjerne markveje.

- I øjeblikket har vi en situation, hvor markveje og stier i alt for stort omfang er blevet nedlagt i det åbne land.

- Det duer ikke, for det betyder, at færre kommer ud og bruger vores natur, siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

Som følge af landbrugets strukturudvikling er antallet af markveje blevet reduceret betydeligt. Og samtidig er længden på markvejene blevet kortere.

Det skyldes hovedsageligt, at marker bliver sammenlagt, og at nye landbrugsmaskiner skal have bedre arbejdsforhold.

Udviklingen blev senest beskrevet i en rapport fra Københavns Universitet i 2017. Den undersøgelse giver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer, dog ikke meget for.

Udviklingen baseres nemlig på statistik helt tilbage fra 1950'erne og frem til 2015. Den tager derfor ikke specifikt højde for udviklingen siden 2004, hvor naturbeskyttelsesloven blev revideret.

- Der er endnu ingen, der har lavet en opgørelse for, hvad der er sket efter 2004, hvor den nuværende naturbeskyttelseslov trådte i kraft. Det kunne være interessant at se, om loven har virket, siger Lars Hvidtfeldt.

I 2004 blev det bestemt, at en landmand, som ønsker at fjerne en markvej, der fører ud i naturen eller til udsigtspunkter, skal søge om lov hos kommunen.

Hvis kommunen ikke vender tilbage inden for fire uger, kan markvejen nedlægges.

- Socialdemokratiet er bagefter, siger Lars Hvidtfeldt.

- Ved den seneste ændring af naturbeskyttelsesloven tog politikerne netop højde for, at en landmand ikke bare kunne nedlægge en markvej uden tilladelse fra kommunen.

- Jeg oplever sådan set, at problemet er løst, siger han.

Alligevel opfordrer Socialdemokratiet miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til at indkalde interesseorganisationer inden for både natur og landbrug til dialog for at bremse nedlæggelsen af stier og markveje.

Lykkes det ikke, vil partiet tage hårdere midler i brug.

- Vi vil være klar til at pålægge kommunerne, at der skal tages et større hensyn til adgangen til naturen, når man vurderer, om en markvej skal nedlægges, eller den skal forblive åben, siger Christian Rabjerg Madsen.

/ritzau/