Slut med afgifter på tombola-bamser og snus

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har sammen med et flertal i Folketinget taget næste skridt i sin plan for at rydde ud i det, han betegner som »gakkede« afgifter.

Det er blandt andet afgifter på snus, kaffeerstatning, og sikringer til stærkstrømsanlæg, der sløjfes i en politisk aftale, som regeringen, DF og R er blevet enige om torsdag eftermiddag.

»Af historiske årsager har vi gennem årene haft afgifter på mange og til tider uforklarlige ting« siger Karsten Lauritzen i en pressemeddelelse.

»For eksempel er der en afgift på vafler, man kan spise til sin is og et fradrag for chokoladeovertrækket på isen. I min optik giver det ikke nogen mening. Derfor har der været et behov for at rydde op.«

Nogle af afgifterne i aftalen fjernes helt. Andre rettes til, så de rammer færre. Eksempelvis bliver bundgrænsen for varegevinster hævet fra 250 til 750 kroner.

Dermed vil ejere af tombolaer ikke længere skulle betale afgift for de bamser, man kan vinde i eksempelvis tivolier.

Skatteministeriet oplyser, at det koster 25 millioner kroner efter adfærd og tilbageløb at lempe afgifter for cirka 55 millioner kroner.

Det hænger sammen med, at man forventer, at folk eksempelvis køber mere is, når afgifterne sættes ned.

Selv om afgiften på snus er blandt dem, der fjernes, må salget heraf dog ikke forventes at stige. Det er nemlig ulovligt at sælge snus i Danmark.

Kaffeerstatning, der nu slipper for afgift, blev brugt under Anden Verdenskrig. Produktet kendes i dag måske bedst fra tv-serien Matador. Men det forhandles i nogle museumsbutikker.

Også godkendte traktorer og påhængsvogne er på listen over ting og fænomener, der ikke længere skal afgiftsbelægges.

Grunden til, at Socialdemokratiet ikke er med i aftalen, er, at partiet ikke har været inviteret med til forhandlingerne, oplyser skatteordfører Jesper Petersen (S).

