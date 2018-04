Skoleleder om rygeforbud: Det er umuligt at håndhæve

Det er en urimelig opgave at pålægge skolerne, at de skal håndhæve, at eleverne ikke ryger i skoletiden.

Sådan lyder meldingen fra Lars Robdrup, der er skoleleder på Rosmus Skole i Syddjurs Kommune, hvor der allerede er forbud mod at ryge i skoletiden.

»Det er umuligt for os at sikre, at større elever ikke forlader skolens område for at ryge, hvis det er det, de vil. Det har vi hverken mandskab eller ressourcer til at forhindre,« siger Lars Robdrup.

Syddjurs Kommune var den første i landet til at indføre et forbud mod al rygning for eleverne skoletiden. Forbuddet trådte i kraft 1. august 2017.

Konservative vil forbyde elever at ryge på noget som helst tidspunkt i løbet af skoledagen. Heller ikke i frikvartererne eller uden for skolens område.

Når de på Rosmus Skole har en mistanke om, at nogle elever ryger, så kontakter de forældrene. Problemet kan "sagtens" løses, når forældrene bakker op om, at deres barn ikke skal ryge.

Men det er svært at sanktionere og opretholde forbuddet.

»Vi har også forældre, der ikke ønsker at blande sig i børnenes rygning eller ligefrem køber smøger til dem. Det er en kæmpe udfordring.«

»Det er oftest i forvejen udsatte børn, så hvis jeg begynder at sende dem hjem fra skole, så går det ud over deres læring. Jeg er bange for at skubbe dem den forkerte vej, hvis jeg sanktionerer for hårdt«, siger Lars Robdrup.

Han mener i stedet, at politikerne bør skrue på andre knapper, hvis de vil problemet med rygning blandt unge til livs.

Det er ikke en opgave, som skolerne kan løse alene. Lars Robdrup peger på, at man for eksempel kan hæve prisen for cigaretter og gøre det sværere for unge at købe dem.

»Det er en urimelig opgave at pålægge skolerne. Det er naivt at forestille sig, at skolerne kan løse den her opgave alene, for det er den for stor til«, siger Lars Robdrup.

Han understreger, at de på skolen gerne vil bakke op om rygeforbud, men at »problemet er at håndhæve og sanktionere, for jeg vil meget hellere motivere end at sende børn hjem«.