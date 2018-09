Skatteminister kan ikke garantere korrekt årsregnskab

Skat vil hurtigst muligt offentliggøre et korrekt årsregnskab for 2017.

Men skatteminister Karsten Lauritzen (V) kan fredag under et åbent samråd ikke garantere, at Rigsrevisionen vil godtage dette års regnskab uden forbehold.

»Det er mit håb og ønske, at regnskabet for 2018 ikke vil have et forbehold.«

»Men jeg kan ikke garantere, at det vil blive indfriet,« siger han.

Skatteministeren er indkaldt til samråd, efter at det i august kom frem, at Skat har rod i sidste års statsregnskab.

Rigsrevisionen tager forbehold for, om regnskabet er korrekt, mere end 100 milliarder kroner venter på at blive inddrevet, mens Skattevæsnets it-systemer er for gamle.

Det er blot nogle af de udfordringer, som Skat står over for.

Og indtil man får udskiftet de gamle it-systemer, vil der være risiko for, at fejl kan opstå, lyder det fra skatteministeren.

»Det er et omfattende oprydningsarbejde, som tager tid, og vi er ikke i mål endnu. Men det kommer vi,« siger han

/ritzau/