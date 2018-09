SF vil udpege en minister for verdensmålene

Regeringen består i dag af 22 ministre, men det er ikke nødvendigvis nok, hvis man spørger SF.

Partiet mener, at Danmark også skal have en minister med særligt ansvar for, at vi opfylder FN's 17 verdensmål.

Det behøver dog ikke være ministerens eneste arbejdsområde, understreger partiformand Pia Olsen Dyhr.

»Det kan sagtens være sådan, at man placerer ansvaret i porteføljen hos en anden minister. Men det er vigtigt, at der kommer øget fokus på verdensmålene,« siger hun.

I den nuværende regerings handlingsplan for de 17 verdensmål står der blandt andet, at alle lovforslag, der sendes til afstemning i Folketingssalen, skal vurderes ud fra, hvordan de bidrager til at opfylde verdensmålene.

Men det er ikke tilstrækkeligt, mener Pia Olsen Dyhr. Heller ikke selv om Danmark i en nylig undersøgelse placeres som nummer to i verden i forhold til at opfylde de 17 mål.

»Der er stadig områder, hvor vi slet ikke er i mål. Uligheden vokser stadig i Danmark. Verdensmålene siger også, at vi skal indføre en fattigdomsgrænse.«

»Og så halter vi efter på klimaindsatsen og på målene for natur- og biodiversitet.«

»Hvis ikke verdensmålene skal stå som adskilte søjler, men fungere i sammenhæng, så er man nødt til at koordinere det under én minister, der har overblikket,« siger hun.

SF ser som nævnt gerne, at der bliver tale om et selvstændigt ministerium.

Alternativt skal ansvaret placeres under Statsministeriet eller Finansministeriet for at sikre, at det bliver taget seriøst af alle de andre ministerier.

FN's verdensmål blev vedtaget for tre år siden og trådte i kraft 1. januar 2016. Målet er, at FN-landene skal opfylde målene inden 2030.

Kun Sverige ligger over Danmark i den omtalte undersøgelse, der er udgivet af Bertelsmann Stiftung og Sustainable Solutions Development i fællesskab.

