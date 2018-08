SF: Mette F får ikke carte blanche i udlændingepolitikken

- Socialdemokratiet har ikke carte blanche til at føre udlændingepolitik med Dansk Folkeparti efter valget. Det kommer de ikke til at få.

Sådan lyder det fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

På SF's sommergruppemøde onsdag kommer hun med en opfordring til rød bloks statsministerkandidat, Mette Frederiksen (S), om at samle rød blok om de områder, hvor der er enighed.

Men opfordringen til samling er ikke lig med et fripas til Socialdemokratiet til at føre hård udlændingepolitik med Dansk Folkeparti, siger Pia Olsen Dyhr.

- SF har en udlændingepolitik, hvor vi fokuserer på at få integrationen til at fungere. På den anden side må vi også sige, at det betyder noget, hvor mange der kommer hertil. Derfor er der brug for, at vi får et fælles europæisk asylsystem.

- Vi er enige med Enhedslisten, De Radikale og Alternativet på nogle områder af udlændingepolitikken. På andre er vi enige med partiet Venstre. Det må vi tage punkt for punkt, siger Pia Olsen Dyhr.

SF ønsker blandt andet, at der skal åbnes for, at Danmark igen skal tage 500 kvoteflygtninge om året. Det tal kan stige markant, hvis der bliver lukket af for, at flygtninge og migranter kan rejse over Middelhavet og søge spontan asyl i Danmark.

- Vi lægger op til at åbne for 500 kvoteflygtninge. Hvis vores vision om, at man kan søge asyl syd for Middelhavet i FN-lejre, bliver til virkelighed, så er vi villige til at åbne op for endnu flere kvoteflygtninge.

- UNHCR (FN's flygtningeorganisation, red.) siger, at Europa bør tage 500.000 flygtninge om året. Hvis Europa skal tage 500.000 om året, så skal Danmark tage 4500 om året, siger Pia Olsen Dyhr.

Socialdemokratiet fremlagde i januar et asyludspil, som har skabt modstand blandt flere partier i rød blok. Og modstand i grøn blok, hvor Alternativet nu befinder sig, efter Uffe Elbæk har meldt sig som statsministerkandidat.

Tilbage i rød blok har De Radikale gjort det klart, at de ønsker indflydelse på udlændingepolitikken, hvis de skal støtte Mette Frederiksen som statsminister.

Uenighederne kan gøre det svært for vælgerne at se, hvad de får med rød blok:

- Jeg tror, der er rigtig mange, der oplever, at rød blok stritter i mange retninger. Hvad er det egentlig, der samler os? Det vil jeg gerne have mere fokus på, siger Pia Olsen Dyhr.

På sommergruppemødet opfordrer hun Mette Frederiksen til at samle rød blok om at bekæmpe ulighed, øge velfærden og styrke klimaet.

- Hvis vi skal begejstre danskerne, så kræver det, at vi rykker mere sammen i bussen, siger Pia Olsen Dyhr og tilføjer:

- Her har Socialdemokratiet og Mette Frederiksen et særligt ansvar. Det er helt nødvendigt, at Mette Frederiksen samler rød blok om konkrete politiske projekter, siger Pia Olsen Dyhr.

/ritzau/