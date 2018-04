Seneste mellemtid fra »Forligsen«: »Vi er helt, helt, helt fremme ved målstregen«

Det er efterhånden mange forårslune aprildage, som topforhandlerne i årets sejtrækker af en overenskomststrid på det offentlige område er gået glip af.

Og også søndag er repræsentanterne fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden i både stat, regioner og kommuner mødt op til forhandlinger i Forligsinstitutionen. Det store spørgsmål - forlig eller forlis - står stadig ubesvaret, for ingen parter har givet noget tidsperspektiv eller nogen indikation på, hvornår de forventer at kunne afslutte forhandlingerne.

Men først på eftermiddagen søndag synes der måske mere optimisme at spore hos flere af de mere åbenmundede forhandlere.

Læs også Topforhandlere mødes igen: »Det er meget svært at sige, om der kommer en aftale«

Foran Forligsinstitutionen lød det ifølge Ekstra Bladet nemlig således fra den kommunale topforhandler og formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen:

»Jeg er lige så meget optimist, som jeg var, da jeg kom. Altså, vi ved jo alle sammen, at vi er helt, helt, helt fremme ved målstregen.«

Samtidig tog en anden forhandler på arbejdstagersiden, Dennis Kristensen fra FOA, til hovedbestyrelsesmøde i sit fagforbund for at give status på forhandlingerne, der for FOAs vedkommende gælder medlemmer i både den kommunale og regionale sektor.

Ifølge Berlingskes oplysninger er der især fremskridt på det regionale område, og i morges gav både Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, og Regionernes hovedforhandler, Anders Kühnau, udtryk for »moderat« optimisme over for DR.

Læs også FOA-formand: Forhandlinger kører i fire spor

Overenskomstforhandlingerne kører ifølge FOA-formand Dennis Kristensen i flere spor, efter forhandlingerne tidligere var samlet, sådan at alle parter forhandlede samtidig.

Kommunernes Landsforenings topforhandler, Michael Ziegler, gav her til morgen udtryk for, at det kunne gavne forhandlingerne samlet set, hvis der lander en aftale på ét af områderne.

»Det vil være en fordel, hvis et område kunne lukke en aftale. For så ville man straks have noget, man kunne overføre. Det være sig en lønramme eller andet. Så det ville gøre det lettere,« lød det til Ritzau fra Michael Ziegler, ifølge hvem »der er god stemning og god vilje til at finde løsninger« mellem parterne.