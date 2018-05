Se listen: Disse studerende vil Mette Frederiksen belønne med 50.000 kroner

Står det til Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, skal unge, der gennemfører en af i alt 36 erhvervsuddannelser, i fremtiden belønnes med 50.000 kroner den dag, de får deres svendebrev.

»I de fag, hvor der mangler arbejdskraft, der får du - som tager en faglært uddannelse - en bonus. Du får 50.000 kroner. Du får vores anerkendelse. Og du får et tak for os andre. For vi kan ikke undvære dig,« lyder det fra Mette Frederiksen i et forslag, der lanceres i forbindelse med arbejdernes kampdag, 1. maj.

Listen med de 36 uddannelser dækker blandt andet over uddannelser som bagere og konditorer, glarmestre, slagtere og smede. Det drejer sig om de erhvervsuddannelser, der af Undervisningsministeriet er udpeget som såkaldte »fordelsuddannelser«, fordi der er tale om fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft.

Disse uddannelser vil Socialdemokratiet belønne med 50.000 kroner Socialdemokraitet vil belønne unge, der færdiggør en af de i alt 36 udpgede 'fordelsuddannelser', med 50.000 kroner sammen med deres svendebrev. I 2018 er følgende erhvervsuddannelser udpeget som 'fordelsudgifter' af Undervisningsministeriet. Anlægsstruktør, bygnings-struktør og brolægger

Automatik- og procesuddannelsen

Bager- og konditor

Buschauffør i kollektiv trafik

Detailslagter

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Entreprenør- og landbrugsmaskiner

Gastronom

Glarmester

Grafisk teknikeruddannelsen

Handelsuddannelsen med specialer

Industrioperatør

Industrislagter

Industriteknikeruddannelsen

Karrosseriuddannelsen

Kranføreruddannelsen

Køletekniker

Landbrugsuddannelsen

Lastvognsmekaniker

Maskinsnedker

Mejerist

Plastmager

Procesoperatør

Receptionist

Skibsmontør

Skorstensfejer

Smed

Tagdækker

Teknisk isolatør

Tjener

Togklargøringsuddannelsen

Træfagenes byggeuddannelse

Turistbuschauffør

Vejgodstransportuddannelsen

VVS-energiuddannelsen

Værktøjsuddannelsen

Socialdemokratiet foreslår desuden, at det skal være slut med besparelser på erhvervsskolerne. Ifølge nye beregninger fra Danske Regioner vil Danmark mangle op mod 67.000 faglærte i 2025. Dette fremgår af rapporten »Behov for arbejdskraft - Regionalt og nationalt«.

»Vi har forsømt erhvervsuddannelserne i Danmark. Igennem mange år. Og regeringen bliver ved med at skære ned. Hvordan skal vi få unge til at tage en erhervsuddannelse, når Løkke skærer ned? De unge bliver ikke håndværkere. Virksomhederne taber ordrer,« lød det fra Mette Frederiksen, da hun lancerede forslaget fra talerstolen i Ballerup og betegnede den siddende regering som »direkte økonomisk uansvarlig«.