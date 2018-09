Sass vil have offentlige repræsentanter i bankbestyrelser

Sagen om Danske Banks manglende indgriben over for hvidvask i Estland får nu Socialdemokratiet til at foreslå, at man genindfører ordningen med offentlige repræsentanter i bankernes bestyrelser.

Forslaget bliver fremført af partiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, i hans tale ved partiets kongres i Aalborg.

Det var tidligere sådan, at der - belært af dårlige erfaringer fra bankkrakkene i 1920'erne og frem til 2003 - sad offentlige repræsentanter i bankernes bestyrelser.

Ordningen blev afskaffet under Anders Fogh Rasmussen fra og med 2003, men ifølge Henrik Sass Larsen er der grund til at genindføre den.

»Vi andre og mange danskere vil være lidt mere trygge ved bankerne, hvis Rasmussen, Lykketoft og Stavad sad med ved bordet derinde,« siger han.

Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted, foreslog i sidste weekend præcis det samme.

Hans forslag går ud på at lade folk med indsigt i den finansielle sektor - men uden økonomiske interesser i den - sidde med ved bordet, når de overordnede beslutninger træffes. Det kunne være professorer fra universiteterne.

I sidste weekend var Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, ikke afvisende over for idéen.

Selv om der er indført en række reguleringer af finanssektoren de senere år, mener han, at der kan være brug for yderligere overvågning af bankforretningerne.

»Man er også nødt til at have fokus på de mere etiske aspekter,« sagde Engelbrecht ved den lejlighed.

