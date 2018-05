Sass Larsen: Medier der lyver skal straffes med bøder

KMediernes løgne og kampagner skal udløse bøder og straffe.

Sådan lyder det fra formanden for Socialdemokratiets folketingsgruppe Henrik Sass Larsen i hans nye bog »Exodus - vejen frem for centrum-venstre«.

Det skriver Politiken.

Sass Larsen kalder mediernes position i samfundet for et »tyranni« og beskylder dele af pressen for at »lyve og bedrage«.

I kampen mod dette foreslår han derfor at straffe en løgnagtig forside med en bøde i størrelsesordenen af eksempelvis en dags omsætning.

Han ønsker desuden et større personligt ansvar placeret hos såvel journalister som redaktører.

- Alle mennesker, som bliver udsat for uretmæssige overgreb, også dem som er kendte, har ret til en ordentlig oprejsning, og der er behov for at få sat nogle rammer for den tabloide adfærd, skriver Sass Larsen ifølge Politiken i sin bog, der udkommer fredag.

/ritzau/