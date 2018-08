Samuelsen ønsker tæt samarbejde med briter - også efter brexit

Danmark vil gerne Storbritannien økonomisk og politisk - også efter brexit. Landene har adskillige fælles interesser og deler mange værdier.

Sådan lyder meldingen fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) efter et møde på dansk jord med den nyudklækkede britiske kollega, Jeremy Hunt.

»Håbet er, at man får lavet en aftale, som reelt kommer til at betyde, at vi kan konkurrere på lige vilkår, at vi kan have et tæt og effektivt samarbejde,« siger han.

»Ikke bare, når det kommer til det handelspolitiske, vi har det også på det sikkerhedspolitiske område, om politisamarbejde, bekæmpelse af terrorisme og de store internationale udfordringer,« siger Anders Samuelsen.

Ifølge udenrigsministeren ligger det dog på Michel Barniers bord at forhandle en aftale i hus på vegne af alle 27 medlemslande. Han er EU's brexitforhandler.

Det er Jeremy Hunts første officielle besøg i Danmark, efter at han i juli overtog udenrigsministerposten efter Boris Johnson.

Siden har Hunt brugt sin nyerhvervede stilling i regeringen til at besøge EU-lande. Målet er at hverve tilhængere til premierminister Theresa Mays exitstrategi.

Det er især knaster på det vigtige handelsområde, der skaber splid mellem forhandlingsparterne.

Inden den britiske udenrigsminister begiver sig videre til sit næste EU-stop, Finland, aflægger han Finansministeriet et besøg.

Finansminister Kristian Jensen (V) ventes at stille skarpt på de igangværende forhandlinger om Storbritanniens EU-skilsmisse.

Storbritannien forlader officielt unionen 29. marts næste år, men målet er at få en aftale på plads senest i oktober.

Sker det ikke, risikerer premierminister Theresa May at få smækket døren i til EU uden en aftale.

/ritzau/