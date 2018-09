Samuelsen: Ikke længere tvivl om Ruslands ansvar for giftangreb

Det er helt korrekt, når den britiske premierminister, Theresa May, oplyser, at to mænd, som britisk politi efterlyser for et angreb med nervegift i Salisbury i marts i år, er officerer i Ruslands militære efterretningstjeneste GRU.

Det siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i en skriftlig kommentar.

»Briterne har taget det helt rigtige skridt. Ved at gå ud i offentligheden med resultaterne af den omfattende efterforskning kan ingen længere sætte spørgsmålstegn ved, at Rusland stod bag den uhyrlige brug af nervegift i Salisbury,« siger Anders Samuelsen.

»Vi har fået nok af Ruslands løgne. Nu må Rusland stå ved sine forfærdelige handlinger og ændre kurs.«

Britisk politi udstedte onsdag en anholdelsesordre på de to mænd, der mistænkes for giftangrebet 4. marts mod den tidligere russiske agent Sergej Skripal og hans datter.

De britiske myndigheder vil ikke kræve de to mænd udleveret fra Rusland, som ikke udleverer russere til retsforfølgelse i andre lande.

Nervegiften var i en falsk parfumeflaske. Der er fundet spor af giften på et hotel i London, siger politiet.

Talsmænd for de russiske myndigheder siger, at de aldrig har hørt om de to mænd. Det er manipulerede oplysninger fra de britiske myndigheder, mener de.

Rusland har konsekvent afvist beskyldningerne om at stå bag angrebet i Salisbury.

Men Danmark støtter den britiske regering, understreger Anders Samuelsen.

»Vi har allerede reageret i stor solidaritet med briterne. Vi vil fortsat stå solidarisk med dem,« siger Anders Samuelsen.

Han er ikke overrasket over, at resultatet af efterforskningen peger på Rusland.

»Vi har støttet den britiske vurdering hele tiden. Derfor reagerede vi sammen med en lang række af vores allierede og partnere, da vi udviste to russiske diplomater tilbage i april,« siger Anders Samuelsen.

Han drøfter gerne med sine kolleger i EU, om der kan gøres mere i sagen.

/ritzau/