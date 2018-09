S vil ramme Syrien-jihadister på pengepungen: »De skal ikke have en eneste krone«

Socialdemokratiet vil sætte en stopper for, at Syrien-jihadister kan modtage kontanthjælp og desuden skærpe straffen for socialt bedrageri. »Det er jo helt vildt, at der er mennesker, som rejser ud for at kæmpe mod Danmark og samtidig kan modtage sociale ydelser fra Danmark,« siger S-ordfører.