S vil gøre spillebonusser mindre og mere overskuelige

Spil på nettet kan være hyggeligt tidsfordriv, men det kan også være afhængighedsskabende.

Derfor foreslår Socialdemokratiet nu en begrænsning på de bonusser, som spilleselskaberne bruger for at lokke nye spillere ind i folden med.

Skatteordfører Jesper Petersen siger til DR, at han forestiller sig et bonusloft på 1000 kroner, samtidig med at man lægger begrænsninger på, hvor mange gange bonusbeløbet kan spilles igennem, før man kan trække pengene ud igen.

- Set fra et forbrugersynspunkt er det meget svært at gennemskue et tilbud, der er baseret på, at man skal spille sit indskud igennem en masse gange.

- Og så ved vi fra undersøgelser, at store bonusser er en af årsagerne til ludomani, siger ordføreren.

Han fremhæver Danske Spil, der i forvejen har et loft over sine bonusser på netop 1000 kroner.

Foruden loftet foreslår Socialdemokratiet, at man maksimalt må kræve beløbet gennemspillet to gange, før der kan udbetales.

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, er villig til at diskutere forslaget.

Det samme er Venstre ifølge partiets skatteordfører, Louise Schack Elholm. Venstre har dog selv et udspil på vej på spilleområdet.

/ritzau/