S udelukker R: Mette Frederiksen vil danne ren S-regering

Socialdemokratiet går til valg på at danne en regering, der er uden deltagelse fra De Radikale efter næste folketingsvalg.

Det skriver Jyllands-Posten.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, udstikker garanti til vælgerne om, at en eventuel S-regering ikke vil få selskab af andre partier i den kommende valgperiode.

»Vi går efter at danne en S-mindretalsregering, såferemt mandaterne måtte tilsige det efter næste valg,« udtaler Mette Frederiksen (S) til Jyllands-Posten.

En regering bestående af kun Socialdemokratiet vil ifølge Mette Frederiksen være mere manøvredygtig i en politisk virkelighed, hvor rød og blå blok er i opløsning.

»Når jeg ser ud over Folketinget i dag, ser jeg muligheder for at samarebjde med mange partier om meget. Men der er ikke ét parti, vi kan gøre det hele med,« siger hun til Jyllands-Posten.

Udmeldingen er et opbrud med de seneste 25-års tradition for, at Socialdemokratiet og De Radikale har delt regeringskontorer.

