S støtter ikke SF's krav om ny formueskat

SF får ikke opfyldt et vigtigt krav til en socialdemokratisk regering. S vil ikke genindføre formueskatten for at finansiere minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Det fastslår Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen.

- Det er ikke et konkret forslag, vi støtter. Men vi er enige med SF i at fastholde Danmark som et relativt lige samfund og ønsket om gode daginstitutioner, siger Jesper Petersen.

SF vil højst have tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaver. Det fastslår SF's formand, Pia Olsen Dyhr, på partiet sommergruppemøde onsdag.

Forslaget er ret dyrt. I beregninger fra fagforeninger eller kommuner varierer prisen mellem 1 og 2,4 milliarder kroner.

SF vil beskatte formuer over 5 millioner kroner med 0,5 procent årligt. Finansministeriet har beregnet, hvad det vil indbringe i statskassen.

Ministeriets bedste bud lyder på 1,4 milliarder kroner årligt, hvis fast ejendom også indgår i formueopgørelsen.

Spørgsmål: Hvad er problemet ved SF's forslag?

- Vi støtter ikke at genindføre en formueskat i Danmark. Vi har gjort en kæmpe kamp ud af at fastholde en topskat, som de allermest vellønnede betaler, siger Jesper Petersen.

- Nu har vi et forslag om at gøre arveafgiften mere progressiv, så de, der arver de helt store summer, betaler lidt mere. Mens de, der ikke arver så meget, slipper.

Socialdemokratiet står også bag det ny system for boligskat, da de fleste danskeres formuer er bundet til boliger, påpeger Jesper Petersen.

I 1997 fjernede Socialdemokratiets finansminister, Mogens Lykketoft, formueskatten. Det skete i en stor finanslovsaftale med De Konservatives leder, Hans Engell, uden om Venstres formand, Uffe Ellemann-Jensen.

- Formueskatten blev afskaffet som led i et kompromis med Det Konservative Folkeparti. Også i en erkendelse af at formuer var lette at flytte ud af landet, siger Jesper Petersen.

