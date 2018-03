S-formand: Regeringen skal gå forrest med digital skat

København. Det kan kun gå for langsomt med at følge op på den beskatningsmodel for digitale virksomheder, som EU-Kommissionen fremlagde onsdag.

Det mener Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som opfordrer regeringen til at presse på for at få forslaget gennemført i europæisk regi.

EU-Kommissionen har foreslået at lægge skat på omsætningen hos store, internationale virksomheder, der opererer på internettet og derfor kan placere sig der, hvor man slipper billigst i skat.

Det vil i givet fald gå ud over it-giganter som Facebook og Google, der ifølge forslaget vil skulle betale en vis procentdel af deres omsætning i selskabsskat.

Og selv om det strider mod princippet om kun at beskatte overskud i virksomheder, mener Frederiksen, at det giver mening alligevel.

- Sagen er den, at de ikke er virksomheder som alle andre, for de omsætter for milliarder uden at betale ret meget i skat.

- Derfor er de nye toner fra EU er en rigtig og progressiv tilgang, og jeg kan slet ikke forstå, at Danmark er modstander af den, siger hun med henvisning til, at den danske regering hidtil har været henholdende med at bakke op om digital skat.

Læs også Farvel til Facebook? Måske havde Zuckerberg en pointe, da han omtalte sine brugere som tåber

Blandt andet har statsminister Lars Løkke Rasmussen sagt, at problematikken skal løses i OECD og ikke EU.

Finansminister Kristian Jensen (V) har desuden givet udtryk for, at man efter hans mening skal være meget forsigtig på dette område.

- Jeg tror, at det handler om, at den danske regering ikke ønsker at sikre et bedre beskatningsgrundlag.

- Kommissionen lægger jo netop op til, at det skal være en midlertidig ordning, så man kan blive klogere undervejs.

Mette Frederiksen mener, at Danmark skal gå foran for at få implementeret forslaget.

Og hvis ikke statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), så gør hun det selv, hvis hun skulle ende for bordenden efter et valg.

- Det vil jeg absolut. Ikke kun, fordi jeg tror, at der er stor opbakning i befolkningen til at sikre, at der er penge til velfærdssamfundet.

- Men også af hensyn til andre virksomheder, der betaler det i skat, som de skal. Der er også noget retfærdighed på spil her, siger Mette Frederiksen.

Digital beskatning forventes at komme på dagsordenen enten torsdag eller fredag, hvor EU's stats- og regeringschefer er til topmøde.

/ritzau/