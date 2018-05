S anses som arbejdernes venner. Men de kan ikke være sikre på deres stemmer

1. maj er stadig Socialdemokratiets festdag. Det mener mere end hver tredje dansker, der peger på partiet som det eller et af de partier i Folketinget, der repræsenterer arbejderne bedst. Det viser en meningsmåling foretaget af Kantar Gallup for Berlingske.

Til spørgsmålet »Hvilke af partierne i Folketinget mener du, repræsenterer arbejderne bedst? [Angiv] gerne flere svar«, har 35 procent af de adspurgte, peget på Socialdemokratiet. Knap en fjerdedel svaret SF, og næsten lige så mange mener, det er Enhedslisten. Men når arbejderne står i valgboksen, kan hverken Socialdemokratiet eller rød blok være sikre på så stor en opbakning, forklarer Jørgen Goul Andersen, der er professor ved Aalborg Universitet.

»Én ting er hvilket parti, man mener repræsenterer arbejderne bedst. Noget andet er, hvordan de faktisk stemmer. Når de skal sætte deres kryds, er de også borgere, og så er der måske nogle andre ting på spil« forklarer Goul Andersen.

Han fortæller, at Dansk Folkeparti faktisk blev et mulehår større end Socialdemokratiet blandt de ufaglærte og de faglærte - den gruppe, man typisk forstår ved begrebet ‘arbejderne - ved seneste Folketingsvalg i 2015. Begge partier havde en opbakning på cirka 30 procent fra arbejderne. Meningsmålingen fra Kantar Gallup viser, at 15 procent peger på Dansk Folkeparti som det eller et af de partier i Folketinget, der repræsenterer arbejderne bedst.

Tæt knyttet til arbejderbevægelsen

Ifølge Anette Eklund Hansen, historiker og medforfatter til bogen ‘Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000’, har Socialdemokratiet historisk set været knyttet tæt sammen med arbejderbevægelsen. Men sådan er det ikke nødvendigvis i dag, fortæller hun.

»Fra efterkrigstiden og i tiden op til og igennem 1970erne nød Socialdemokratiet stor opbakning fra arbejderne, men i dag er det store spørgsmål, hvem arbejderne er. Selv Liberal Alliance har omtalt sig som et arbejderparti,« siger Anette Eklund Hansen. Hun fortsætter:

»Min holdning - i et historisk perspektiv - er, at det er svært at se, hvad Socialdemokratiet gør for dem, der i traditionel forstand var arbejderne.«

Så sent som i dag, tirsdag, sagde Mads Lundby Hansen, cheføkonom i tænketanken Cepos, at Socialdemokratiet ikke kunne betegnes som et arbejderparti, hvis ikke de sikrede skattelettelser til LO-arbejderen.

Kamp om arbejderklassen

Netop kampen om hvem, der får størst opbakning fra arbejderklassen, er ifølge Jørgen Goul Andersen både vigtig og omskiftelig. I starten af 00erne var Venstre det største parti blandt arbejderne, men i den nye Gallup-måling peger blot seks procent af de adspurgte på regeringspartiet som det eller et af de bedste partier til at repræsentere arbejderne.

Tidligere har bl.a. Venstre og Liberal Alliance kaldt sig selv for arbejderpartier, men kun et fåtal af de adspurgte mener at de to partier er de bedste til at repræsentere arbejderne. Blot to procent peger således på Liberal Alliance. Både Jørgen Goul Andersen og Anette Eklund Hansen peger på, at det i dag er langt sværere at udpege ét parti som arbejdernes foretrukne.

»Hele opbygningen af velfærdsstaten er det, man historisk set vil omtale som socialdemokratisk arbejderpolitik. Der synes jeg godt, at man i dag kan diskutere, hvem det egentlig er, der fører arbejderpolitik,« siger Anette Eklund Hansen.

Målingen fra Kantar Gallup viser også, at 23 procent af de adspurgte slet ikke kan eller vil pege på et af Folketingets partier som det bedste til at repræsentere arbejderne.