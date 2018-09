Røde partiledere taler åbent om internt opgør før valget

København. Rød blok står splittet midt i et internt opgør kort før valget til Folketinget.

Det indrømmer flere af oppositionens partiledere i et stort interview med Berlingske søndag.

Her bliver pilen blandt andet rettet mod Socialdemokratiet, der anklages for at have optrådt arrogant.

- Det er helt tydeligt, at der ikke er noget fælles projekt. Idéen om, at vi går frem mod valget med en fælles ambition, er intet andet en illusion, siger Alternativets leder, Uffe Elbæk, til Berlingske.

Han bakkes op af SF's partileder, Pia Olsen Dyhr.

Hun mener, at partierne i rød blok er blevet for egoistiske, hvilket gør det svært at arbejde for et fælles projekt.

- Jeg er faktisk meget forundret over det. Det er som om, at man ikke kan kæmpe for sin politik, medmindre man stiller med sin egen statsministerkandidat eller ultimative krav, siger hun.

Flere partier peger på Socialdemokratiet som en af årsagerne til splittelsen i oppositionen.

Ikke mindst højredrejningen i udlændingepolitikken har været svær at sluge for Socialdemokratiets støttepartier.

De Radikales leder, Morten Østergaard, der indtil 2015 sad i regeringen med Socialdemokratiet, mener, at partiet har optrådt arrogant.

- Arrogancen består i den illusion, som Mette Frederiksen (S) har haft, nemlig at man stiller an med et ultimativt krav om, at man tæller andres mandater med uden at ville komme dem i møde, siger han til Berlingske.

Han mener, at det er Socialdemokratiets egen skyld, at oppositionen står, hvor den gør.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, kritiserer også Socialdemokratiet for at dreje til højre i udlændingepolitikken uden at lytte til partiets parlamentariske grundlag.

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Dan Jørgensen, indrømmer, at partiet har begået fejl i kommunikationen med de øvrige partier i rød blok.

- Men på udlændingepolitikken er vi mere enige med de blå partier. Og her vil der med stor sikkerhed, uanset hvordan valget går, være et flertal, siger han til Berlingske.

/ritzau/