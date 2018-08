Rigsrevisionen slår alarm: Alvorligt rod i regnskabet hos Skat

Berlingske erfarer, at Rigsrevisionen vil tage forbehold for hele Skats regnskab på statsbudgettet, samtidig med at Statsrevisorerne lægger op til massiv kritik af Skat. Det sker, efter at Skattestyrelsen har offentliggjort Skats seneste regnskab, der indeholder store usikkerheder om milliardbeløb.