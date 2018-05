Resten af rød blok vil have større ambitioner i S-miljøudspil

Både Enhedslisten og SF er positivt stemt over for Socialdemokratiets nye klima- og miljøudspil, som blev præsenteret torsdag i Kolding.

Begge partier kræver dog, at ambitionsniveauet skal op i udspillet, som der skal findes politisk flertal for. I sidste uge præsenterede regeringen sit eget udspil.

»Det er vores ansvar at sikre kloden for kommende generationer, og gennemføres udspillet, vil det være vigtige skridt i den retning«, siger politisk ordfører Pernille Skipper (EL) i en skriftlig kommentar.

Ligeledes er SF positivt stemt over for udspillet, som foreslår 500.000 el- og hybridbiler, en grøn fremtidsfond på 20 milliarder kroner, pant på flere produkter og tre store havvindmølleparker på op mod 3000 MW.

»Vi vil gerne være med til at løfte ambitionerne endnu mere: mere vind, stop for salg af benzinbiler og ikke kun diesel«, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr i en skriftlig kommentar.

Hun nævner desuden rensning af forurenede grunde og giftdepoter, endnu mere miljøteknologi og landbrug.

Pernille Skipper er glad for udspillet, men fremhæver, at der ikke sættes tal på klimamålsætningerne.

»Det er helt nødvendigt. Og så må jeg indrømme, at de lader transporten og i særlig grad landbruget slippe for let. Det er her, hvor de store udfordringer er, og de svære valg skal tages«, siger Pernille Skipper.

Også De Radikale er overordnet glade for udspillet, men peger på, at ambitionen kunne være større for grønne biler.

Ifølge nogle prognoser kommer der en halv million elbiler i 2030 alene på grund af teknologiudviklingen, henviser klima- og miljøordfører Ida Auken (R) til i en skriftlig kommentar.

»Radikale Venstre ønsker derfor at sætte barren højere. Vi ønsker én million elbiler i 2030. Vi vil blandt andet sørge for, at der er total afgiftsfri el på elbiler, og så skal der være tilskud på ladestandere«, siger hun.

/ritzau/