Region Hovedstaden får hård kritik for Sundhedsplatformen

Region Hovedstadens håndtering af it-systemet Sundhedsplatformen var »kritisabel« og »uprofessionel«. Det konkluderer Folketingets Statsrevisorer i en beretning til Folketinget.

Statsrevisorerne har fældet deres dom på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen.

Kritikken går blandt andet på, at regionen tog systemet i brug, »selv om systemet var ufærdigt og behæftet med fejl og mangler«.

Derudover fremhæves det, at systemet ikke var testet tilstrækkeligt. Brugerne var heller ikke uddannet nok i det nye system. Og planlægningen var »mangelfuld«.

I alt var regionens håndtering af it-systemets vej til virkeligheden »uprofessionel og kritisabel«. Videre skriver Statsrevisorerne:

»Statsrevisorerne bemærker, at faldet i hospitalernes aktivitet har været væsentligt over det forventede, og at de forudsatte gevinster ved Sundhedsplatformen endnu ikke har kunnet realiseres.«

Regionerne forventede, at hospitalerne ville have et fald i aktiviteterne i tre uger.

»Men der var 1,5 år efter ibrugtagningen fortsat aktivitetsnedgang på flere hospitaler,« skriver Statsrevisorerne.

Region Hovedstaden har efter kritikken udsendt en pressemeddelelse. Heri står, at regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) tager kritikken »alvorligt«.

Der står videre, at man "fra politisk hold i Region Hovedstaden løbende er blevet klogere undervejs".

Videre oplyser regionen, at der i november blev sat 22 millioner kroner af til flere lægesekretærer til at aflaste lægerne.

»Det er selvfølgelig vores ansvar, at vi ikke har sikret god nok uddannelse, og at funktionaliteten flere steder ikke fungerede optimalt, da vi gik på Sundhedsplatformen første gang,« siger regionsdirektør Hjalte Aaberg.

/ritzau/